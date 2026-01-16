Скумбрия – вкусная рыба, которая прекрасно подходит для запекания. Ее только нужно дополнить пикантным соусом с медом и чесноком. Сформированные рыбные кусочки можно нанизать на шпажки – такие шашлычки очень удобно подавать.

Идея приготовления пикантной запеченной скумбрии на шпажках опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

горчица американская Торчин – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.

2. Нарезать порционными кусочками и аккуратно удалить косточки.

3. Скрутить каждый кусочек в рулетик.

4. Нанизать на шпажки.

5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.

6 Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.

7. Запекать в духовке при температуре 180°C около 30 минут.

