Самая вкусная запеченная скумбрия рулетиками: добавьте пикантный соус
Скумбрия – вкусная рыба, которая прекрасно подходит для запекания. Ее только нужно дополнить пикантным соусом с медом и чесноком. Сформированные рыбные кусочки можно нанизать на шпажки – такие шашлычки очень удобно подавать.
Идея приготовления пикантной запеченной скумбрии на шпажках опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица американская Торчин – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.
2. Нарезать порционными кусочками и аккуратно удалить косточки.
3. Скрутить каждый кусочек в рулетик.
4. Нанизать на шпажки.
5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.
6 Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.
7. Запекать в духовке при температуре 180°C около 30 минут.
