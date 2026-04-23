Самая вкусная запеченная скумбрия с морковью и луком: как быстро приготовить на обед
Запеченная скумбрия – простое блюдо для быстрого обеда или ужина. Рыба готовится легко и не требует сложных ингредиентов. Сочетание с овощами делает ее сочной и ароматной. Такой рецепт хорошо подходит для ежедневного меню. Все готовится в духовке без лишних хлопот.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии для обеда опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Скумбрию подготовьте: удалите голову, внутренности и кости. Тщательно промойте рыбу и обсушите бумажным полотенцем.
2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Добавьте соль, перец и масло, хорошо перемешайте овощную смесь.
3. Выложите скумбрию на лист фольги. Начините ее подготовленными овощами, равномерно распределив начинку внутри.
4. Заверните рыбу в фольгу, чтобы она была плотно закрыта.
5. Переложите на противень и отправьте в разогретую духовку.
6. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут. По желанию в конце можно открыть фольгу и оставить рыбу еще на несколько минут, чтобы она слегка подрумянилась.
