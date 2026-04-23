Запеченная скумбрия – простое блюдо для быстрого обеда или ужина. Рыба готовится легко и не требует сложных ингредиентов. Сочетание с овощами делает ее сочной и ароматной. Такой рецепт хорошо подходит для ежедневного меню. Все готовится в духовке без лишних хлопот.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии для обеда опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Скумбрию подготовьте: удалите голову, внутренности и кости. Тщательно промойте рыбу и обсушите бумажным полотенцем.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Добавьте соль, перец и масло, хорошо перемешайте овощную смесь.

3. Выложите скумбрию на лист фольги. Начините ее подготовленными овощами, равномерно распределив начинку внутри.

4. Заверните рыбу в фольгу, чтобы она была плотно закрыта.

5. Переложите на противень и отправьте в разогретую духовку.

6. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 30 минут. По желанию в конце можно открыть фольгу и оставить рыбу еще на несколько минут, чтобы она слегка подрумянилась.

