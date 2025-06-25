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Самая вкусная запеканка из кабачков, филе и с сыром: рецепт идеального блюда для всей семьи
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, супов и сочных запеканок. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить и делать рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачка и сыра.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- 3 ст.л белого йогурта
- 1 яйцо
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 1 ч.л чеснока
- соль, перец
- 300 г филе бедра
- фиолетовый лук
- помидор
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами кабачок, филе кубиком, помидоры и лук слайсами.
2. Смешайте горчицу, яйцо, чеснок, специи, йогурт.
3. Выложите на дно кабачки, сверху слой филе и соус. Посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.
Перед подачей присыпьте зеленью!
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