Самая вкусная запеканка из кабачков, филе и с сыром: рецепт идеального блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Самая вкусная запеканка из кабачков, филе и с сыром: рецепт идеального блюда для всей семьи

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, супов и сочных запеканок. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить и делать рагу.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачка и сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 маленький кабачок
  • 3 ст.л белого йогурта
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 1 ч.л чеснока
  • соль, перец
  • 300 г филе бедра
  • фиолетовый лук 
  • помидор
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Порежьте слайсами кабачок, филе кубиком, помидоры и лук слайсами.

Кабачки для блюда

2. Смешайте горчицу, яйцо, чеснок, специи, йогурт. 

Приготовление запеканки

3. Выложите на дно кабачки, сверху слой филе и соус. Посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.

Сколько готовить запеканку

Перед подачей присыпьте зеленью!

Готовая запеканка

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