Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, супов и сочных запеканок. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить и делать рагу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной запеканки из филе, кабачка и сыра.

Ингредиенты:

1 маленький кабачок

3 ст.л белого йогурта

1 яйцо

1 ст.л горчицы в зернах

1 ч.л чеснока

соль, перец

300 г филе бедра

фиолетовый лук

помидор

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок, филе кубиком, помидоры и лук слайсами.

2. Смешайте горчицу, яйцо, чеснок, специи, йогурт.

3. Выложите на дно кабачки, сверху слой филе и соус. Посыпьте тертым твердым сыром и запекайте.

Перед подачей присыпьте зеленью!

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