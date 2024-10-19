Жареные пирожки – это по-настоящему семейное блюдо. Как правильно готовить изделия знает каждая бабушка и мама. Для основания часто используют молоко или кефир. Но гораздо лучше будет сделать тесто на кисломолочном сыре.

Видео дня

Идея приготовления вкусных жареных пирожков опубликована на странице кулинара Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Тесто отлично вымешивается и не распадается на сковороде.

Ингредиенты на 10 штук:

сыр кисломолочный – 200 г

мука – 250 г

яйца – 2 шт.

соль, немного сахара

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло – 30 г

любая любимая начинка – примерно 500 г

Способ приготовления:

1. Для теста все смешать вместе.

2. Замесить руками или в комбайне.

3. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. При необходимости добавить еще 10-30 г муки.

4. Разделить на 10 частей.

5. Руки немного посыпать мукой и без раскатки сформировать пирожки.

6. Сформировать плоскую лепешку и положить начинку.

7. Слепить, как вареник и сформировать пирожок.

8. Жарить с двух сторон на сковороде с маслом на огне немного ниже среднего.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: