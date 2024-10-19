Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

Жареные пирожки – это по-настоящему семейное блюдо. Как правильно готовить изделия знает каждая бабушка и мама. Для основания часто используют молоко или кефир. Но гораздо лучше будет сделать тесто на кисломолочном сыре.

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Идея приготовления вкусных жареных пирожков опубликована на странице кулинара Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Тесто отлично вымешивается и не распадается на сковороде.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

Ингредиенты на 10 штук:

  • сыр кисломолочный – 200 г
  • мука – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • соль, немного сахара
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • масло – 30 г
  • любая любимая начинка – примерно 500 г

Способ приготовления:

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

1. Для теста все смешать вместе.

2. Замесить руками или в комбайне.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

3. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. При необходимости добавить еще 10-30 г муки.

4. Разделить на 10 частей.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

5. Руки немного посыпать мукой и без раскатки сформировать пирожки.

6. Сформировать плоскую лепешку и положить начинку.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

7. Слепить, как вареник и сформировать пирожок.

8. Жарить с двух сторон на сковороде с маслом на огне немного ниже среднего.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир

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