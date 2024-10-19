Самое удачное тесто для жареных пирожков: не понадобятся ни молоко, ни кефир
Жареные пирожки – это по-настоящему семейное блюдо. Как правильно готовить изделия знает каждая бабушка и мама. Для основания часто используют молоко или кефир. Но гораздо лучше будет сделать тесто на кисломолочном сыре.
Идея приготовления вкусных жареных пирожков опубликована на странице кулинара Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Тесто отлично вымешивается и не распадается на сковороде.
Ингредиенты на 10 штук:
- сыр кисломолочный – 200 г
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- соль, немного сахара
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- масло – 30 г
- любая любимая начинка – примерно 500 г
Способ приготовления:
1. Для теста все смешать вместе.
2. Замесить руками или в комбайне.
3. Тесто должно быть мягкое и совсем немного липнуть в руки. При необходимости добавить еще 10-30 г муки.
4. Разделить на 10 частей.
5. Руки немного посыпать мукой и без раскатки сформировать пирожки.
6. Сформировать плоскую лепешку и положить начинку.
7. Слепить, как вареник и сформировать пирожок.
8. Жарить с двух сторон на сковороде с маслом на огне немного ниже среднего.
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