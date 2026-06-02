Самое вкусное домашнее рагу из кабачков: делимся простым рецептом
Кабачковое рагу – одно из тех блюд, которые лучше всего раскрывают вкус сезонных овощей. Благодаря сочетанию кабачков, помидоров, сладкого перца и сливочной заливки рагу получается сытным, нежным и насыщенным. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или птице.
Идея приготовления сытных тушеных кабачков опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.
- масло гхи или сливочное масло – 1 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- чеснок – 4 зубчика
- помидоры – 6 шт.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- свежая зелень – по вкусу
Для заливки:
- сметана – 200 г
- молоко – 150 мл
- мука – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Молодые кабачки тщательно помойте и нарежьте полукольцами. Обжарьте их на сухой сковороде с обеих сторон до легкой золотистой корочки.
2. В отдельной сковороде или глубоком сотейнике разогрейте масло. Добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте несколько минут до мягкости.
3. Затем всыпьте морковь, нарезанную полукольцами, сладкий перец кубиками и измельченный чеснок. Готовьте овощи еще около пяти минут, периодически помешивая.
4. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и обжаренные кабачки. Перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 10 минут.
5. После этого добавьте соль, перец, хмели-сунели и лавровый лист. Перемешайте и оставьте готовиться еще несколько минут, чтобы овощи насытились ароматами специй.
6. Для заливки смешайте сметану, молоко и муку до однородной консистенции без комочков. Влейте смесь к овощам и хорошо перемешайте. Тушите рагу еще 10-15 минут на небольшом огне, пока соус не станет более густым.
7. В конце добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и оставьте блюдо на несколько минут под крышкой. После этого рагу можно подавать к столу.
8. Готовое блюдо получается особенно нежным, ароматным и сочным. Именно поэтому домашнее кабачковое рагу остается одним из лучших летних рецептов для всей семьи.
