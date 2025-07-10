Самое вкусное мясное жаркое "с дымком": обязательно приготовьте на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самое вкусное мясное жаркое 'с дымком': обязательно приготовьте на ужин

Сытное домашнее жаркое – идеальный вариант ужина. В таком блюде сочетаются мясо свинины, овощи, чеснок и различные специи, что делает вкус бесподобным. А для пикантности можно добавить немного копченой курицы, а также чернослив.

Идея приготовления нежного мясного жаркого на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

Ингредиенты:

  • говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г
  • копченая грудинка – 150 г
  • картофель – 700 г
  • морковь – 2 шт;
  • лук – 1-2 шт.
  • чернослив без косточек – 4 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • масло – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • вода – 400 мл.
  • паприка – 1 ч.л.
  • томатный соус – 120 г.

Способ приготовления:

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

1. Мясо нарезать средними кусочками.

2. Обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле.

3. Добавить нарезанную кусочками грудинку и еще немного поджарить.

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

4. Добавить нарезанный лук и чеснок.

5. Обжарить все вместе несколько минут.

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

6. Добавить паприку и томатный соус.

7. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

8. Нарезанный картофель и морковь добавить к мясу.

9. Долить воды, чтобы покрыла полностью картофель. Добавить чернослив.

Самое вкусное мясное жаркое ''с дымком'': обязательно приготовьте на ужин

10. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5-2 часа до мягкости мяса.

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