Сытное домашнее жаркое – идеальный вариант ужина. В таком блюде сочетаются мясо свинины, овощи, чеснок и различные специи, что делает вкус бесподобным. А для пикантности можно добавить немного копченой курицы, а также чернослив.

Идея приготовления нежного мясного жаркого на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.

Ингредиенты:

говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г

копченая грудинка – 150 г

картофель – 700 г

морковь – 2 шт;

лук – 1-2 шт.

чернослив без косточек – 4 шт.

чеснок – 5 зубчиков

масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

вода – 400 мл.

паприка – 1 ч.л.

томатный соус – 120 г.

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать средними кусочками.

2. Обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле.

3. Добавить нарезанную кусочками грудинку и еще немного поджарить.

4. Добавить нарезанный лук и чеснок.

5. Обжарить все вместе несколько минут.

6. Добавить паприку и томатный соус.

7. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.

8. Нарезанный картофель и морковь добавить к мясу.

9. Долить воды, чтобы покрыла полностью картофель. Добавить чернослив.

10. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5-2 часа до мягкости мяса.

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