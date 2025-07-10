Самое вкусное мясное жаркое "с дымком": обязательно приготовьте на ужин
Сытное домашнее жаркое – идеальный вариант ужина. В таком блюде сочетаются мясо свинины, овощи, чеснок и различные специи, что делает вкус бесподобным. А для пикантности можно добавить немного копченой курицы, а также чернослив.
Идея приготовления нежного мясного жаркого на ужин опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г
- копченая грудинка – 150 г
- картофель – 700 г
- морковь – 2 шт;
- лук – 1-2 шт.
- чернослив без косточек – 4 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- масло – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- вода – 400 мл.
- паприка – 1 ч.л.
- томатный соус – 120 г.
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать средними кусочками.
2. Обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле.
3. Добавить нарезанную кусочками грудинку и еще немного поджарить.
4. Добавить нарезанный лук и чеснок.
5. Обжарить все вместе несколько минут.
6. Добавить паприку и томатный соус.
7. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.
8. Нарезанный картофель и морковь добавить к мясу.
9. Долить воды, чтобы покрыла полностью картофель. Добавить чернослив.
10. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5-2 часа до мягкости мяса.
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