Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок
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Куриные котлеты могут быть не только легкими, но и очень сочными, если добавить в фарш один простой сезонный ингредиент. Кабачок делает текстуру более нежной, а сливочный крем-сыр придает приятный вкус и мягкость. Такие котлеты хороши как в горячем, так и в охлажденном виде. Рецепт не требует сложных продуктов и отлично подходит для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогерши kathycoooks в Instagram.

Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок

Ингредиенты:

  • крем-сыр с зеленью – 125 г
  • куриный фарш – 500 г
  • кабачок – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2–3 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу
  • свежая зелень – по желанию
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок

1. Кабачок натрите на мелкой или средней терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.

2. Лук мелко нарежьте ножом.

3. В большой миске смешайте куриный фарш, натертый кабачок, лук, яйцо и крем-сыр.

Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок

4. Добавьте муку, соль, перец и специи по вкусу. По желанию добавьте измельченную свежую зелень.

5. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте фарш ложкой и сразу формируйте котлеты.

7. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.

Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок

8. После обжаривания накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности в течение нескольких минут. Также можно переложить их в разогретую до 180 градусов духовку и запекать примерно 15 минут.

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