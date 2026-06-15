Самые сочные куриные котлеты: добавьте внутрь кабачок
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Куриные котлеты могут быть не только легкими, но и очень сочными, если добавить в фарш один простой сезонный ингредиент. Кабачок делает текстуру более нежной, а сливочный крем-сыр придает приятный вкус и мягкость. Такие котлеты хороши как в горячем, так и в охлажденном виде. Рецепт не требует сложных продуктов и отлично подходит для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогерши kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр с зеленью – 125 г
- куриный фарш – 500 г
- кабачок – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2–3 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
- свежая зелень – по желанию
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на мелкой или средней терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.
2. Лук мелко нарежьте ножом.
3. В большой миске смешайте куриный фарш, натертый кабачок, лук, яйцо и крем-сыр.
4. Добавьте муку, соль, перец и специи по вкусу. По желанию добавьте измельченную свежую зелень.
5. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте фарш ложкой и сразу формируйте котлеты.
7. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки на среднем огне.
8. После обжаривания накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности в течение нескольких минут. Также можно переложить их в разогретую до 180 градусов духовку и запекать примерно 15 минут.
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