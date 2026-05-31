Самые удачные куриные котлеты, которые просто тают во рту: рецепт от Владимира Ярославского

Екатерина Ягович
Сочные куриные котлеты – одно из тех блюд, которые никогда не теряют популярности. Однако далеко не всегда они получаются нежными и мягкими внутри. Известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным рецептом, который помогает получить идеальный результат без сложных ингредиентов. Основной секрет заключается в использовании куриного бедра, правильно подготовленного лука и белого хлеба. Именно так котлеты получаются ароматными, сочными и буквально тают во рту.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на странице Владимира Ярославского в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 800 г
  • лук репчатый – 270 г (после обжаривания примерно 175 г)
  • мякиш белого хлеба – 90 г
  • молоко – 60 г
  • соль – 12 г
  • черный перец – по вкусу
  • растительное масло – для обжаривания
  • мука – для панировки

По желанию:

  • твердый сыр – 100 г
  • яйцо – половина яйца

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте произвольными кусочками. Обжарьте на небольшом количестве масла на умеренном огне до легкой золотистости. После этого снимите с плиты и оставьте полностью остыть.

2. Белый хлеб без корочки нарежьте небольшими кусочками и залейте молоком. Когда мякиш станет мягким, смешайте его с охлажденным луком. Использовать панировочные сухари для фарша не рекомендуется, ведь они могут изменить вкус готового блюда.

3. Куриное бедро дважды пропустите через мясорубку со средней решеткой. Для более однородной текстуры можно сразу перемолоть вместе с хлебом и луком.

4. В готовый фарш добавьте соль и черный перец. По желанию можно всыпать натертый твердый сыр, который сделает котлеты еще более нежными. Тщательно вымесите фарш и хорошо отбейте его о стенки миски. После этого поставьте массу в холодильник на 1-2 часа.

5. Из охлажденного фарша сформируйте котлеты одинакового размера и обваляйте их в муке. По желанию можно использовать домашние сухари из подсушенных хлебных корочек.

6. Обжаривайте котлеты на разогретом растительном масле до румяной корочки с обеих сторон. После этого доведите их до готовности в духовке в течение 5-7 минут при температуре 180 градусов. Также можно продолжить приготовление на слабом огне под крышкой, несколько раз переворачивая котлеты.

7. В результате получаются необычайно сочные куриные котлеты с нежной текстурой и насыщенным вкусом. Такой рецепт отлично подходит как для ежедневного меню, так и для семейного обеда, когда хочется приготовить простое, но действительно удачное домашнее блюдо.

