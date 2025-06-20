Ленивые голубцы - очень простое блюдо, для которого вам понадобится минимум времени и усилий. Пропаривать капусту не придется. Просто сформируйте руками изделия, как котлетки, и приготовьте в духовке.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Для того, чтобы масса хорошо держала форму и не была сухой, добавьте к фаршу с капустой рис.

Ингредиенты:

лук – 1 большой или 2 маленьких

морковь – 1 большая или 2 маленькие

половина капусты

рис – 150 грамм

фарш – 500 грамм

соль, перец по вкусу

Ингредиенты для заливки:

сметана – 100 грамм

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать на кубики.

2. Морковь натереть на крупной терке.

3. Обжарить лук до прозрачности.

4. Добавить морковь и нашинкованную капусту, тушить до мягкости.

5. Рис отварить до полуготовности.

6. Соединить фарш, капусту, рис, соль, перец, немного сухого чеснока и все хорошо перемешать.

7. Сформировать голубцы и выложить в форму для запекания.

8. Для заливки соединить сметану и воду.

9. Залить голубцы, накрыть фольгой и отправить запекаться при температуре 180 градусов 40 минут.

10. Затем снять фольгу и готовить еще 10-15 минут.

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