Самые удачные ленивые голубцы: какую крупу стоит добавить
Ленивые голубцы - очень простое блюдо, для которого вам понадобится минимум времени и усилий. Пропаривать капусту не придется. Просто сформируйте руками изделия, как котлетки, и приготовьте в духовке.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Для того, чтобы масса хорошо держала форму и не была сухой, добавьте к фаршу с капустой рис.
Ингредиенты:
- лук – 1 большой или 2 маленьких
- морковь – 1 большая или 2 маленькие
- половина капусты
- рис – 150 грамм
- фарш – 500 грамм
- соль, перец по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 100 грамм
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать на кубики.
2. Морковь натереть на крупной терке.
3. Обжарить лук до прозрачности.
4. Добавить морковь и нашинкованную капусту, тушить до мягкости.
5. Рис отварить до полуготовности.
6. Соединить фарш, капусту, рис, соль, перец, немного сухого чеснока и все хорошо перемешать.
7. Сформировать голубцы и выложить в форму для запекания.
8. Для заливки соединить сметану и воду.
9. Залить голубцы, накрыть фольгой и отправить запекаться при температуре 180 градусов 40 минут.
10. Затем снять фольгу и готовить еще 10-15 минут.
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