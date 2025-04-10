Картофельники – традиционное украинское блюдо. Изделия всегда внушают воспоминания о родном доме и семейном уюте. Для основания понадобится обычное картофельное пюре. Чтобы тесто не разваливалось и было золотистым после жарки – добавьте яйцо.

Видео дня

Идея приготовления золотистых домашних картофельников опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Начинка получается очень сочная.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – по вкусу

перец

Ингредиенты для начинки:

грибы

лук

морковь

фарш

зубчик чеснока то зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Для начинки обжарить лук с морковью.

2. Добавить грибы.

3. Жарить до испарения влаги.

4. Добавить фарш и тушить до готовности.

5. В конце посолить и добавить специи.

6. Картошку отварить до готовности, очистить, сделать из нее пюре.

7. Добавить яйцо, соль, перец, перемешать.

8. Сформировать зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.

9. Обжарить до готовности с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: