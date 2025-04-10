Самые вкусные домашние картофельники из пюре: готовятся на сковороде зп считанные минуты
Картофельники – традиционное украинское блюдо. Изделия всегда внушают воспоминания о родном доме и семейном уюте. Для основания понадобится обычное картофельное пюре. Чтобы тесто не разваливалось и было золотистым после жарки – добавьте яйцо.
Идея приготовления золотистых домашних картофельников опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Начинка получается очень сочная.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец
Ингредиенты для начинки:
- грибы
- лук
- морковь
- фарш
- зубчик чеснока то зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Для начинки обжарить лук с морковью.
2. Добавить грибы.
3. Жарить до испарения влаги.
4. Добавить фарш и тушить до готовности.
5. В конце посолить и добавить специи.
6. Картошку отварить до готовности, очистить, сделать из нее пюре.
7. Добавить яйцо, соль, перец, перемешать.
8. Сформировать зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой, чтобы удобнее формировать.
9. Обжарить до готовности с обеих сторон.
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