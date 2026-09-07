Самые вкусные домашние котлеты на обед: получатся нежными и сочными

Домашние котлеты легко сделать особенно нежными, если добавить в фарш не только лук, но и овощи. Такое блюдо получается сочным внутри и хорошо держит форму во время жарки. Для приготовления не требуются сложные продукты, а котлетную массу можно приготовить заранее. Подавать такие котлеты можно с картофелем, кашей, макаронами или свежим салатом.

Идея приготовления сочных домашних котлет на обед опубликована на странице talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе из бедра – 1 кг.

репчатый лук – 1 крупная головка

сладкий перец – 1-1,5 шт.

брокколи – 150-200 г

петрушка – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

куриное яйцо – 1 шт.

панировочные сухари – 2-3 ст.л.

моцарелла или другой сыр – 80-90 г

сливочное масло – 50-70 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Брокколи разберите на небольшие соцветия и опустите в кипящую воду примерно на 2 минуты. Затем откиньте на дуршлаг и дайте хорошо стечь.

2. Куриное мясо, лук, сладкий перец, брокколи и петрушку пропустите через мясорубку. По желанию продукты можно измельчить блендером, но не стоит превращать их в полностью жидкое пюре.

3. Если овощи дали много сока, слейте лишнюю жидкость. В фарш добавьте измельченный чеснок, яйцо и натертую на мелкой терке моцареллу. Посолите и поперчите по вкусу, всыпьте панировочные сухари и тщательно перемешайте.

4. Готовую котлетную массу оставьте на 30 минут. За это время сухари впитают часть влаги, поэтому фарш станет плотнее и из него будет проще сформировать котлеты.

5. Смочите руки водой и сформируйте котлеты желаемого размера. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и обжарьте заготовки с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки. Полностью готовить их на этом этапе не нужно.

6. Переложите котлеты в форму для запекания. Разложите сверху или между ними кусочки сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 10-15 минут.

7. Готовые куриные котлеты подавайте горячими. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, крупами, макаронами или простым овощным гарниром. Если приготовить большую порцию, часть сформированных котлет можно заморозить и использовать позже.

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