Привычные домашние отбивные будут значительно сытнее, если добавить к ним начинку. Очень вкусно совместить сыр, помидоры, а также перец. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытных отбивных с начинкой опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное бедро без косточки – 6 шт.
  • яйца – 2-3 шт.
  • мука – 100 г
  • соль, перец – по вкусу
  • чеснок – 2 зубчика
  • молоко – 50 мл.
  • растительное масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • майонез, соус, кетчуп
  • сладкий перец – 1 шт.
  • маслины – 100 г
  • помидоры – 200 г
  • твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Курицу отбить со стороны мяса. Посолить, поперчить.

2. К яйцам добавить: соль, перец, чеснок, молоко – перемешать.

3. Каждый кусочек обвалять в муке, затем в яйце.

4. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон.

5. Выложить мясо на противень, застеленный пергментом и добавить: майонез, сладкий перец, маслины, помидоры, посыпать сыром.

6. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15 минут.

