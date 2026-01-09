Самые вкусные домашние отбивные с помидорами и сыром: как приготовить
Привычные домашние отбивные будут значительно сытнее, если добавить к ним начинку. Очень вкусно совместить сыр, помидоры, а также перец. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления сытных отбивных с начинкой опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро без косточки – 6 шт.
- яйца – 2-3 шт.
- мука – 100 г
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – 2 зубчика
- молоко – 50 мл.
- растительное масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- майонез, соус, кетчуп
- сладкий перец – 1 шт.
- маслины – 100 г
- помидоры – 200 г
- твердый сыр – 200 г
Способ приготовления:
1. Курицу отбить со стороны мяса. Посолить, поперчить.
2. К яйцам добавить: соль, перец, чеснок, молоко – перемешать.
3. Каждый кусочек обвалять в муке, затем в яйце.
4. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон.
5. Выложить мясо на противень, застеленный пергментом и добавить: майонез, сладкий перец, маслины, помидоры, посыпать сыром.
6. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15 минут.
