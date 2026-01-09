Привычные домашние отбивные будут значительно сытнее, если добавить к ним начинку. Очень вкусно совместить сыр, помидоры, а также перец. Блюдо прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытных отбивных с начинкой опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро без косточки – 6 шт.

яйца – 2-3 шт.

мука – 100 г

соль, перец – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

молоко – 50 мл.

растительное масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

майонез, соус, кетчуп

сладкий перец – 1 шт.

маслины – 100 г

помидоры – 200 г

твердый сыр – 200 г

Способ приготовления:

1. Курицу отбить со стороны мяса. Посолить, поперчить.

2. К яйцам добавить: соль, перец, чеснок, молоко – перемешать.

3. Каждый кусочек обвалять в муке, затем в яйце.

4. Жарить в разогретом масле до золотистого цвета с двух сторон.

5. Выложить мясо на противень, застеленный пергментом и добавить: майонез, сладкий перец, маслины, помидоры, посыпать сыром.

6. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 15 минут.

