Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить
Для того, чтобы отбивные получились удачными, очень важно приготовить для них правильный кляр. Там должны быть не только мука и яйца. Всего несколько простых ингредиентов вам помогут изменить вкус привычного блюда в лучшую сторону.
Идея приготовления вкуснейших домашних отбивных опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт. (700 г)
- яйца – 2 шт.
- мука – 1 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 2 ст.л.
- растительное масло
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать наискосок пластинами.
2. Накрыть пленкой и немного отбить.
3. Затем посолить и поперчить.
4. В тарелке соединить яйца, натертый чеснок, соевый соус, крахмал, муку, паприку и черный перец (соль не добавлять).
5. Выложить туда мясо и мариновать час.
6. После этого хорошо перемешать, обмакивая в кляр каждый кусочек.
7. Обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до готовности.
