Для того, чтобы отбивные получились удачными, очень важно приготовить для них правильный кляр. Там должны быть не только мука и яйца. Всего несколько простых ингредиентов вам помогут изменить вкус привычного блюда в лучшую сторону.

Идея приготовления вкуснейших домашних отбивных опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт. (700 г)

яйца – 2 шт.

мука – 1 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 2 ст.л.

растительное масло

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать наискосок пластинами.

2. Накрыть пленкой и немного отбить.

3. Затем посолить и поперчить.

4. В тарелке соединить яйца, натертый чеснок, соевый соус, крахмал, муку, паприку и черный перец (соль не добавлять).

5. Выложить туда мясо и мариновать час.

6. После этого хорошо перемешать, обмакивая в кляр каждый кусочек.

7. Обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: