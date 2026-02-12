Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,6 т.
Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

Для того, чтобы отбивные получились удачными, очень важно приготовить для них правильный кляр. Там должны быть не только мука и яйца. Всего несколько простых ингредиентов вам помогут изменить вкус привычного блюда в лучшую сторону.

Идея приготовления вкуснейших домашних отбивных опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт. (700 г)
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • растительное масло
  • соль, перец, паприка

Способ приготовления:

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

1. Куриное филе нарезать наискосок пластинами.

2. Накрыть пленкой и немного отбить.

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

3. Затем посолить и поперчить.

4. В тарелке соединить яйца, натертый чеснок, соевый соус, крахмал, муку, паприку и черный перец (соль не добавлять).

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

5. Выложить туда мясо и мариновать час.

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

6. После этого хорошо перемешать, обмакивая в кляр каждый кусочек.

7. Обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до готовности.

Самые вкусные домашние отбивные: в каком кляре пожарить

