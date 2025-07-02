Сочные сезонные кабачки прекрасно сочетаются с фаршем. Сделайте из овощей небольшие лодочки и выложите туда вкусную начинку из мяса, грибов и сыра. Все ваши родные будут просить добавки.

Идея приготовления фаршированных кабачков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Рецепт элементарный и очень бюджетный.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средние

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

шампиньоны – 150 г

мякоть кабачков

сливки – 100 мл.

твердый сыр – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки разрезать пополам, вынуть серединку.

2. Курицу нарезать кубиком и обжарить.

3. В другой сковороде обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка.

4. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра. Прогреть несколько минут.

5. Начинить кабачки, посыпать сыром.

6. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

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