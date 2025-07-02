Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом
Сочные сезонные кабачки прекрасно сочетаются с фаршем. Сделайте из овощей небольшие лодочки и выложите туда вкусную начинку из мяса, грибов и сыра. Все ваши родные будут просить добавки.
Идея приготовления фаршированных кабачков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Рецепт элементарный и очень бюджетный.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средние
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 150 г
- мякоть кабачков
- сливки – 100 мл.
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки разрезать пополам, вынуть серединку.
2. Курицу нарезать кубиком и обжарить.
3. В другой сковороде обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка.
4. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра. Прогреть несколько минут.
5. Начинить кабачки, посыпать сыром.
6. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.
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