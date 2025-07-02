Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
867
Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

Сочные сезонные кабачки прекрасно сочетаются с фаршем. Сделайте из овощей небольшие лодочки и выложите туда вкусную начинку из мяса, грибов и сыра. Все ваши родные будут просить добавки.

Идея приготовления фаршированных кабачков в духовке опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Рецепт элементарный и очень бюджетный.

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средние
  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • шампиньоны – 150 г
  • мякоть кабачков
  • сливки – 100 мл.
  • твердый сыр – 100 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

1. Кабачки разрезать пополам, вынуть серединку.

2. Курицу нарезать кубиком и обжарить.

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

3. В другой сковороде обжарить лук, морковь, грибы и мякоть кабачка.

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

4. Добавить курицу, соль, перец, чеснок, сливки и часть сыра. Прогреть несколько минут.

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

5. Начинить кабачки, посыпать сыром.

6. Запекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Самые вкусные фаршированные кабачки в духовке: приготовьте простое блюдо уже этим летом

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