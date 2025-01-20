Самые вкусные куриные голени в соусе для сытного обеда: мясо будет очень сочным и мягким
Такой рецепт голеней один из самых простых. Мясо не нужно запекать в духовке – достаточно просто пожарить на сковороде. Достаточно лишь сделать ароматный соус, который придаст голеням сочности.
Идея приготовления вкусных и золотистых куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Очень вкусно посыпать кунжутом после жарки.
Ингредиенты:
- куриные голени – 7 шт. (примерно 1 кг)
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 7 ст.л.
- кетчуп – 6 ст.л.
- чили свежий по вкусу(или острый соус чили)
- чеснок – 4 зубчика
- кунжут по вкусу
Способ приготовления:
1. Голени помыть и обсушить.
2. К голеням добавить масло, соль и перец.
3. Тщательно перемешать, чтобы специи распределились равномерно.
4. Выложить голени на пергамент и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
5. Когда пройдет время, проткните голени ножом – должен идти светлый сок. Если выделяется кровь – оставьте еще 5 минут.
6. Для соуса соединить все необходимые ингредиенты и выложить на разогретую сковороду.
7. Готовить его 5 минут, периодически помешивая.
8. Выложить в соус голени и готовить еще 5 минут в соусе.
9. Голени подавать горячими, можно посыпать их кунжутом.
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