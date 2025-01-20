Такой рецепт голеней один из самых простых. Мясо не нужно запекать в духовке – достаточно просто пожарить на сковороде. Достаточно лишь сделать ароматный соус, который придаст голеням сочности.

Видео дня

Идея приготовления вкусных и золотистых куриных голеней на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Очень вкусно посыпать кунжутом после жарки.

Ингредиенты:

куриные голени – 7 шт. (примерно 1 кг)

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 7 ст.л.

кетчуп – 6 ст.л.

чили свежий по вкусу(или острый соус чили)

чеснок – 4 зубчика

кунжут по вкусу

Способ приготовления:

1. Голени помыть и обсушить.

2. К голеням добавить масло, соль и перец.

3. Тщательно перемешать, чтобы специи распределились равномерно.

4. Выложить голени на пергамент и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

5. Когда пройдет время, проткните голени ножом – должен идти светлый сок. Если выделяется кровь – оставьте еще 5 минут.

6. Для соуса соединить все необходимые ингредиенты и выложить на разогретую сковороду.

7. Готовить его 5 минут, периодически помешивая.

8. Выложить в соус голени и готовить еще 5 минут в соусе.

9. Голени подавать горячими, можно посыпать их кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: