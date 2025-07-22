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Самые вкусные ленивые вареники с ягодным соусом: делимся рецептом
Ленивые вареники – одно из самых вкусных, сытных блюд для завтрака или перекуса. Готовить их лучше всего из творожного теста, а подавать с ягодами, сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении ленивых вареников.
Ингредиенты:
- 2 брикета творога
- 2 желтка
- 6 ст. л. муки
- сахар по вкусу или ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте творог с желтками, мукой и сахаром.
2. Сделайте из теста колбаску, порежьте на куски.
3. Воду доведите до кипения, варите вареники до готовности.
Подавайте с ягодами, сметаной!
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