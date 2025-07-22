Ленивые вареники – одно из самых вкусных, сытных блюд для завтрака или перекуса. Готовить их лучше всего из творожного теста, а подавать с ягодами, сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении ленивых вареников.

Ингредиенты:

2 брикета творога

2 желтка

6 ст. л. муки

сахар по вкусу или ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте творог с желтками, мукой и сахаром.

2. Сделайте из теста колбаску, порежьте на куски.

3. Воду доведите до кипения, варите вареники до готовности.

Подавайте с ягодами, сметаной!

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