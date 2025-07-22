Самые вкусные ленивые вареники с ягодным соусом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Самые вкусные ленивые вареники с ягодным соусом: делимся рецептом

Ленивые вареники – одно из самых вкусных, сытных блюд для завтрака или перекуса. Готовить их лучше всего из творожного теста, а подавать с ягодами, сметаной.

Вкусные ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении ленивых вареников. 

Рецепт вареников

Ингредиенты: 

  • 2 брикета творога 
  • 2 желтка
  • 6 ст. л. муки
  • сахар по вкусу или ванильный сахар

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте творог с желтками, мукой и сахаром.

Приготовление вареников

2. Сделайте из теста колбаску, порежьте на куски.

Сколько варить вареники

3. Воду доведите до кипения, варите вареники до готовности.

С чем подавать ленивые вареники

Подавайте с ягодами, сметаной!

Готовые вареники

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