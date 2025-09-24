Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску
Маринованные грибы – это закуска, которая всегда пользуется популярностью на праздничном столе и в повседневном меню. Они сочетаются с мясными блюдами, картофелем, салатами и даже могут стать самостоятельным блюдом. Самое приятное, что для приготовления не нужно много времени и усилий – достаточно простых ингредиентов и духовки. В результате вы получите ароматные, сочные и очень вкусные грибочки, которые исчезнут со стола первыми.
Идея приготовления вкусных запеченных грибов в маринаде опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog
в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 700 г
- растительное масло – 50 мл.
- чеснок – 3 зубчика
- соевый соус – 75 мл.
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
- специи: черный перец, копченая паприка, розмарин, сушеный базилик
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нужно хорошо помыть и подсушить.
2. В глубокой миске смешайте грибы с маслом, солью и специями.
3. Переложите их на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте примерно 25-30 минут, пока грибы станут мягкими и пропитаются ароматами.
4. Тем временем в небольшой миске подготовьте заправку: соедините соевый соус, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.
5. Как только грибы готовы, переложите их в маринад и хорошо перемешайте. Дайте закуске несколько минут настояться – и можно подавать.
