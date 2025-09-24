Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
951
Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

Маринованные грибы – это закуска, которая всегда пользуется популярностью на праздничном столе и в повседневном меню. Они сочетаются с мясными блюдами, картофелем, салатами и даже могут стать самостоятельным блюдом. Самое приятное, что для приготовления не нужно много времени и усилий – достаточно простых ингредиентов и духовки. В результате вы получите ароматные, сочные и очень вкусные грибочки, которые исчезнут со стола первыми.

Идея приготовления вкусных запеченных грибов в маринаде опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog

в Instagram.

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 700 г
  • растительное масло – 50 мл.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соевый соус – 75 мл.
  • зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
  • специи: черный перец, копченая паприка, розмарин, сушеный базилик

Способ приготовления:

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

1. Шампиньоны нужно хорошо помыть и подсушить.

2. В глубокой миске смешайте грибы с маслом, солью и специями.

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

3. Переложите их на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C. Запекайте примерно 25-30 минут, пока грибы станут мягкими и пропитаются ароматами.

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

4. Тем временем в небольшой миске подготовьте заправку: соедините соевый соус, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

5. Как только грибы готовы, переложите их в маринад и хорошо перемешайте. Дайте закуске несколько минут настояться – и можно подавать.

Самые вкусные маринованные грибы в духовке: как быстро приготовить вкусную закуску

