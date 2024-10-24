Налисники с сыром – очень вкусный и по-настоящему украинский десерт. Лучше всего, когда его готовят именно из домашних яиц и сыра. Блюдо дополнит любое ваше празднование или домашнее семейное чаепитие.

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Идея приготовления вкусных блинчиков с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria dish в Instagram. Чтобы творог держал форму, в него нужно добавить не целое яйцо, а только желток.

Ингредиенты для теста:

яйца – 4-5 шт.

молоко – 300 мл.

вода – 100 мл.

мука – 200 г

масло – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и небольшим количеством молока.

2. Равномерно ввести муку до консинстенции густой сметаны.

3. Добавить оставшееся масло, воду и молоко (тесто должно легко выливаться из ложки).

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 300 г

желток – 1 шт.

сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Закрутить начинку в блинчики (не добавлять много).

2. Запекать 15-20 минут до румяности при температуре 190 градусов.

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