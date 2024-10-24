Самые вкусные налисники с сыром в духовке: как приготовить по-настоящему украинское блюдо
Налисники с сыром – очень вкусный и по-настоящему украинский десерт. Лучше всего, когда его готовят именно из домашних яиц и сыра. Блюдо дополнит любое ваше празднование или домашнее семейное чаепитие.
Идея приготовления вкусных блинчиков с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником daria dish в Instagram. Чтобы творог держал форму, в него нужно добавить не целое яйцо, а только желток.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4-5 шт.
- молоко – 300 мл.
- вода – 100 мл.
- мука – 200 г
- масло – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и небольшим количеством молока.
2. Равномерно ввести муку до консинстенции густой сметаны.
3. Добавить оставшееся масло, воду и молоко (тесто должно легко выливаться из ложки).
Ингредиенты для начинки:
- кисломолочный творог – 300 г
- желток – 1 шт.
- сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Закрутить начинку в блинчики (не добавлять много).
2. Запекать 15-20 минут до румяности при температуре 190 градусов.
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