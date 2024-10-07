Самые вкусные оладьи из кабачков: что добавить в основу для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных оладий, закусок, салатов, блинов и вкусных супов. Еще их можно фаршировать, консервировать, тушить и запекать. Для того, чтобы оладьи были вкусными, добавьте в основу тертый чеснок. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с чесноком и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (300-350 г.)
  • 1 яйцо
  • соль
  • черный перец
  • сушеный/свежий чеснок
  • 3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большую терку, в него добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешайте.

Основа для блюда

2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

Готовое тесто

3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Сколько жарить оладьи

Подавайте со сметаной!

Готовое блюдо

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