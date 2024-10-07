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Самые вкусные оладьи из кабачков: что добавить в основу для яркого вкуса
Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных оладий, закусок, салатов, блинов и вкусных супов. Еще их можно фаршировать, консервировать, тушить и запекать. Для того, чтобы оладьи были вкусными, добавьте в основу тертый чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (300-350 г.)
- 1 яйцо
- соль
- черный перец
- сушеный/свежий чеснок
- 3-4 ст.л. муки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на большую терку, в него добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешайте.
2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.
3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной!
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