Кабачок – универсальный овощ для приготовления вкусных оладий, закусок, салатов, блинов и вкусных супов. Еще их можно фаршировать, консервировать, тушить и запекать. Для того, чтобы оладьи были вкусными, добавьте в основу тертый чеснок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с чесноком и специями.

Ингредиенты:

1 кабачок (300-350 г.)

1 яйцо

соль

черный перец

сушеный/свежий чеснок

3-4 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на большую терку, в него добавьте яйцо, соль, перец, чеснок и хорошо перемешайте.

2. Всыпьте муку и замесите однородное тесто.

3. Жарьте на хорошо разогретой сковороде на низком огне под крышкой до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: