Самые вкусные оладьи из куриной печени: как приготовить

Екатерина Ягович
Оладьи из куриной печени – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Благодаря обжаренному луку и моркови они получаются очень нежными, сочными и ароматными. Готовятся такие печеночные оладьи быстро, а подавать их можно с картофелем, кашей или свежими овощами. Особенно вкусно дополнить блюдо простым сметанным соусом с зеленью и чесноком. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени.

Идея приготовления нежных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 350-400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 1-1,5 ст.л.
  • мука – 2-2,5 ст.л.
  • петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Для соуса:

  • сметана – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока овощи станут мягкими.

2. Куриную печень хорошо промойте, удалите пленки и лишнее, после чего мелко нарежьте ножом.

3. Переложите печень в миску, добавьте обжаренные овощи, яйцо, сметану, муку, соль, перец и измельченную петрушку. Хорошо перемешайте массу и оставьте на 15-20 минут.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.

5. Жарьте оладьи из куриной печени по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

6. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и зеленью.

7. Подавайте оладьи горячими вместе с соусом. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и прекрасно сочетаются даже в холодном виде.

