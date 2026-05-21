Самые вкусные оладьи из куриной печени: как приготовить
Оладьи из куриной печени – простое домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. Благодаря обжаренному луку и моркови они получаются очень нежными, сочными и ароматными. Готовятся такие печеночные оладьи быстро, а подавать их можно с картофелем, кашей или свежими овощами. Особенно вкусно дополнить блюдо простым сметанным соусом с зеленью и чесноком. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты и минимум времени.
Идея приготовления нежных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 350-400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 1-1,5 ст.л.
- мука – 2-2,5 ст.л.
- петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки
Для соуса:
- сметана – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде до прозрачности. Добавьте натертую морковь и готовьте еще несколько минут, пока овощи станут мягкими.
2. Куриную печень хорошо промойте, удалите пленки и лишнее, после чего мелко нарежьте ножом.
3. Переложите печень в миску, добавьте обжаренные овощи, яйцо, сметану, муку, соль, перец и измельченную петрушку. Хорошо перемешайте массу и оставьте на 15-20 минут.
4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие оладьи.
5. Жарьте оладьи из куриной печени по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
6. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и зеленью.
7. Подавайте оладьи горячими вместе с соусом. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и прекрасно сочетаются даже в холодном виде.
