Все рецепты
Самые вкусные печеночные оладьи: получатся очень нежными и мягкими
Вкусные печеночные оладьи – очень питательное блюдо на каждый день. Такие изделия готовятся быстро. Сочетайте печень с разнообразными овощами, чтобы тесто для оладий не горчило и имело насыщенный вкус.
Идея приготовления нежных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера alina doroshenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- яйцо – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчите печень в блендере.
2. Добавьте тертую морковь, мелко нарезанный лук, чеснок, зелень, яйцо и муку.
3. Хорошо перемешайте массу.
4. Выкладывайте ложкой на разогретую сковородку, смазанную небольшим количеством масла.
5. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
