Вкусные печеночные оладьи – очень питательное блюдо на каждый день. Такие изделия готовятся быстро. Сочетайте печень с разнообразными овощами, чтобы тесто для оладий не горчило и имело насыщенный вкус.

Идея приготовления нежных печеночных оладий опубликована на странице фудблогера alina doroshenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите печень в блендере.

2. Добавьте тертую морковь, мелко нарезанный лук, чеснок, зелень, яйцо и муку.

3. Хорошо перемешайте массу.

4. Выкладывайте ложкой на разогретую сковородку, смазанную небольшим количеством масла.

5. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

