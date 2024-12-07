Сытные ровенские бендерики из блинов – это аппетитное украинское блюдо, которое идеально подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Тонкие блины, ароматная начинка из куриного фарша и хрустящая корочка в кляре делают это блюдо непревзойденным.

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Идея приготовления сытных ровенских бендериков из блинов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Подавать можно с соусом или подливкой.

Ингредиенты для блинов:

теплое молоко – 500 мл.

мука – 225 г

сливочное масло – 40 г

яйца – 3 шт.

сахар – 5 г

соль – 5 г

Ингредиенты для начинки:

фарш куриный – 600 г

лук – 120 г

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Разбить яйца, всыпать сахар и щепотку соли, вымешать венчиком.

2. Влить половину теплого молока и постепенно всыпать муку, вымешивая всю массу венчиком.

3. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо перемешать.

4. Жарить блины с одной стороны 1.5-2 минуты и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.

5. Для начинки взять филе, мелко перемолотый лук, соль, перец.

6. Блинчики разрезать на две половинки.

7. Смазать тонким слоем фарш по всему блину и сложить в треугольники.

8. Для кляра взбить 2-3 яйца с молотым перцем и обвалять в кляре бендерики, после перекладывая на сковородку.

9. Обжарить на растительном масле, на минимальном огне до золотистости с обеих сторон.

10. В конце выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир и подать с соусом или грибной подливкой.

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