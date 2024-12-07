Самые вкусные ровенские бендерики из блинов: как приготовить популярное украинское блюдо
Сытные ровенские бендерики из блинов – это аппетитное украинское блюдо, которое идеально подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Тонкие блины, ароматная начинка из куриного фарша и хрустящая корочка в кляре делают это блюдо непревзойденным.
Идея приготовления сытных ровенских бендериков из блинов опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Подавать можно с соусом или подливкой.
Ингредиенты для блинов:
- теплое молоко – 500 мл.
- мука – 225 г
- сливочное масло – 40 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 5 г
- соль – 5 г
Ингредиенты для начинки:
- фарш куриный – 600 г
- лук – 120 г
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Разбить яйца, всыпать сахар и щепотку соли, вымешать венчиком.
2. Влить половину теплого молока и постепенно всыпать муку, вымешивая всю массу венчиком.
3. В конце влейте растопленное масло и оставшееся молоко. Хорошо перемешать.
4. Жарить блины с одной стороны 1.5-2 минуты и 15-30 секунд с другой стороны на среднем огне.
5. Для начинки взять филе, мелко перемолотый лук, соль, перец.
6. Блинчики разрезать на две половинки.
7. Смазать тонким слоем фарш по всему блину и сложить в треугольники.
8. Для кляра взбить 2-3 яйца с молотым перцем и обвалять в кляре бендерики, после перекладывая на сковородку.
9. Обжарить на растительном масле, на минимальном огне до золотистости с обеих сторон.
10. В конце выложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир и подать с соусом или грибной подливкой.
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