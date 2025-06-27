Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также легких салатов и консервации. Еще из них получатся самые вкусные деруны и блины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачков, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

1 кабачок

2 яйца

4 ст. л муки

100 г сыра

майонез

3 зубчика чеснока

помидоры

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.

2. Начинка: натертый сыр смешать с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте.

3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Уже остывшие кабачки намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите в рулетик.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: