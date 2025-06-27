Самые вкусные рулетики из кабачков с сырной начинкой: готовятся элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Рецепт закуски

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также легких салатов и консервации. Еще из них получатся самые вкусные деруны и блины.

Кабачки для блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачков, с сырной начинкой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 2 яйца
  • 4 ст. л муки
  • 100 г сыра
  • майонез
  • 3 зубчика чеснока
  • помидоры
  • зелень
  • соль

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.

Жареные кабачки

2. Начинка: натертый сыр смешать с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте. 

Сырная начинка

3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Уже остывшие кабачки намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите в рулетик.

Готовая закуска

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