Самые вкусные рулетики из кабачков с сырной начинкой: готовятся элементарно
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также легких салатов и консервации. Еще из них получатся самые вкусные деруны и блины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из кабачков, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 яйца
- 4 ст. л муки
- 100 г сыра
- майонез
- 3 зубчика чеснока
- помидоры
- зелень
- соль
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте, посолите и оставьте на несколько минут. Бумажным полотенцем промокните лишнюю влагу, обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах и жарьте на растительном масле с двух сторон.
2. Начинка: натертый сыр смешать с чесноком, майонезом. Добавьте соль, перец, хорошо перемешайте.
3. Пожаренные кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Уже остывшие кабачки намажьте сыром с чесноком, выложите кусок помидора, зелень, закрутите в рулетик.
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