Самые вкусные рыбные котлеты на ужин: добавьте в фарш один особый ингредиент
Очень вкусные и сочные котлеты можно приготовить из рыбного филе. Изделия получаются очень мягкими и нежными. Отлично подойдут на ужин. Для идеального результата нужно добавить в фарш один простой ингредиент.
Идея приготовления сочных рыбных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Лучше всего для такого рецепта подойдёт щука.
Ингредиенты:
- филе щуки – 800 г
- сало – 150 г
- хлеб белый – 150 г
- молоко – 100 г
- лук репчатый – 1 шт
- яйца – 1 шт.
- соль – 1 ст.л без горки
- перец чёрный – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Целую рыбу почистить, отделить голову.
2. С филе снять хребет и кости, удалить кожу.
3. Хлеб замочить в молоке на 10 минут.
4. Сало и лук нарезать на кусочки.
5. Прокрутить филе щуки, сало и лук. Обязательно дважды, чтобы хорошо измельчились все косточки. Во второй раз добавить отжатый хлеб.
6. В фарш добавить соль, перец, яйцо.
7. Очень хорошо перемешать.
8. Оставить на 30 минут в прохладном месте.
9. Сформировать котлеты влажными руками. Можно немного присыпать панировочными сухарями.
10. Жарить на среднем огне до золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.
11. В последние минуты жарки можно накрыть крышкой.
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