Очень вкусные и сочные котлеты можно приготовить из рыбного филе. Изделия получаются очень мягкими и нежными. Отлично подойдут на ужин. Для идеального результата нужно добавить в фарш один простой ингредиент.

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Идея приготовления сочных рыбных котлет на ужин опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Лучше всего для такого рецепта подойдёт щука.

Ингредиенты:

филе щуки – 800 г

сало – 150 г

хлеб белый – 150 г

молоко – 100 г

лук репчатый – 1 шт

яйца – 1 шт.

соль – 1 ст.л без горки

перец чёрный – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Целую рыбу почистить, отделить голову.

2. С филе снять хребет и кости, удалить кожу.

3. Хлеб замочить в молоке на 10 минут.

4. Сало и лук нарезать на кусочки.

5. Прокрутить филе щуки, сало и лук. Обязательно дважды, чтобы хорошо измельчились все косточки. Во второй раз добавить отжатый хлеб.

6. В фарш добавить соль, перец, яйцо.

7. Очень хорошо перемешать.

8. Оставить на 30 минут в прохладном месте.

9. Сформировать котлеты влажными руками. Можно немного присыпать панировочными сухарями.

10. Жарить на среднем огне до золотистой корочки по 5 минут с каждой стороны.

11. В последние минуты жарки можно накрыть крышкой.

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