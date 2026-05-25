Самые вкусные рыбные котлеты с хрустящей корочкой: получатся очень сочными внутри

Рыбные котлеты могут быть не только полезными, но и действительно очень вкусными и сочными. Для этого рецепта понадобится простое филе хека или минтая, немного батона и несколько доступных ингредиентов. Благодаря правильному сочетанию продуктов котлеты получаются нежными внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Такое блюдо отлично подходит для семейного обеда или легкого ужина. А еще эти котлеты легко приготовить даже без жарки на сковороде – достаточно духовки.

Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

филе хека или минтая – 350 г

батон без корочки – 60 г

молоко – 80 мл.

лук – 1 маленький

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 20 г

картофель – 1 шт.

соль – 1 ч. л.

без горкипанировочные сухари – 3-4 ст.л.

растительное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. Батон без корочки залейте молоком и оставьте на 5 минут, чтобы он хорошо размяк.

2. Рыбное филе нарежьте кусочками. Очистите картофель и лук.

3. Затем пропустите через мясорубку рыбу, картофель, лук и отжатый батон. Также можно воспользоваться блендером и перебить все до однородной консистенции.

4. К готовой массе добавьте яйцо, соль и мягкое сливочное масло. Тщательно вымешивайте фарш примерно 3-4 минуты. Именно благодаря этому котлеты получатся рыхлыми и сочными.

5. Если масса кажется слишком жидкой, добавьте немного панировочных сухарей прямо в фарш. Затем сформируйте небольшие котлеты и слегка обваляйте их в сухарях для хрустящей корочки.

6. Противень застелите пергаментом и выложите котлеты. Сверху немного сбрызните маслом или смажьте кисточкой.

7. Запекайте рыбные котлеты в разогретой духовке примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов до румяного цвета.

