Самые вкусные вареники с творогом получаются именно на заварном тесте. Масса прекрасно вымешивается, не липнет к рукам и не становится резиновой. После отваривания такие вареники идеально держат форму, очень воздушные и сочные.

Идея приготовления идеальных вареников с творогом опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

300-350 г муки

1 яйцо

150 мл. кипятка

1/2 ч.л. соли

2-3 ст.л. растительного масла

Ингредиенты для начинки:

360-400 г творога

1 яйцо

1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Для теста к муке добавить яйцо, соль и растительное масло.

2. Перемешать ложкой или лопаткой до состояния крошки.

3. Далее влить кипяток и замешать тесто. Сначала ложкой, пока горячее, далее вымешать руками не менее 5 минут до однородного/эластичного состояния.

4. Муки для начала берите меньше указанного и постепенно добавляйте по необходимости, если тесто будет липнуть к рукам.

5. Накрыть тесто полотенцем или завернуть в пленку и оставить отдыхать не менее 30 минут при комнатной температуре.

6. Для начинки соединить все ингредиенты.

7. Готовое тесто разделить на 2 части и каждую раскатать на поверхности, присыпанной мукой, в тонкий пласт толщиной 3 мм.

8. Вырезать кружочки, выложить начинку 0,5 ч.л., соединить края и сформировать вареники.

9. Готовые вареники выложить на дощечку, присыпанную мукой и накрыть полотенцем, чтобы не заветривались.

10. Отварить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты и вынуть. Замороженные варить 5 минут.

11. Смазать сливочным маслом и подавать с обжаренным луком или сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: