Самые вкусные вареники с творогом на заварном тесте: как приготовить
Самые вкусные вареники с творогом получаются именно на заварном тесте. Масса прекрасно вымешивается, не липнет к рукам и не становится резиновой. После отваривания такие вареники идеально держат форму, очень воздушные и сочные.
Идея приготовления идеальных вареников с творогом опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 300-350 г муки
- 1 яйцо
- 150 мл. кипятка
- 1/2 ч.л. соли
- 2-3 ст.л. растительного масла
Ингредиенты для начинки:
- 360-400 г творога
- 1 яйцо
- 1/2 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Для теста к муке добавить яйцо, соль и растительное масло.
2. Перемешать ложкой или лопаткой до состояния крошки.
3. Далее влить кипяток и замешать тесто. Сначала ложкой, пока горячее, далее вымешать руками не менее 5 минут до однородного/эластичного состояния.
4. Муки для начала берите меньше указанного и постепенно добавляйте по необходимости, если тесто будет липнуть к рукам.
5. Накрыть тесто полотенцем или завернуть в пленку и оставить отдыхать не менее 30 минут при комнатной температуре.
6. Для начинки соединить все ингредиенты.
7. Готовое тесто разделить на 2 части и каждую раскатать на поверхности, присыпанной мукой, в тонкий пласт толщиной 3 мм.
8. Вырезать кружочки, выложить начинку 0,5 ч.л., соединить края и сформировать вареники.
9. Готовые вареники выложить на дощечку, присыпанную мукой и накрыть полотенцем, чтобы не заветривались.
10. Отварить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты и вынуть. Замороженные варить 5 минут.
11. Смазать сливочным маслом и подавать с обжаренным луком или сметаной.
