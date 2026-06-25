Самые вкусные запеченные кабачки в сырном соусе: как приготовить
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В сезон молодых кабачков особенно хочется готовить простые и вкусные блюда из доступных ингредиентов. Если привычные овощные гарниры уже надоели, стоит обратить внимание на запеченные кабачки в сырном соусе. Благодаря сочетанию овощей, плавленого сыра и ароматной зелени блюдо получается нежным, сочным и очень аппетитным. Такой рецепт прекрасно подойдет как для обеда, так и для легкого ужина.
Идея приготовления сытных кабачков в сырном соусе опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 большой или 2 средних
- болгарский перец – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- плавленый сыр – 150-200 г
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- свежая зелень – укроп, петрушка или зеленый лук
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте крупными кусочками или кружочками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте произвольными кусочками.
2. Выложите овощи на противень или в форму для запекания. По желанию слегка сбрызните растительным маслом.
3. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке примерно 20 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Тем временем мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке.
4. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут до мягкости.
5. К обжаренным овощам добавьте запеченные кабачки и перец. Добавьте измельченный чеснок, соль и черный перец.
6. Выложите плавленый сыр и тушите всё вместе несколько минут, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в нежный соус.
7. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и еще раз перемешайте блюдо.
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