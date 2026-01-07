Самые вкусные запеченные ребрышки в духовке: как правильно готовить мясо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
888
Самые вкусные запеченные ребрышки в духовке: как правильно готовить мясо

Запеченные ребрышки – замечательное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Мясо получится очень сочным и ароматным, если сделать для него соус на основе апельсинового сока и соевого соуса. готовое блюдо подойдет для любого гарнира.

Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 1 кг.
  • соль, перец, специи по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • апельсиновый фреш – 2 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Ребра тщательно вымыть, обсушить бумажным полотенцем.

2. Удалить пленки и лишний жир.

3. Натереть подготовленные ребрышки солью, перцем и специями.

4. Отправить запекать на час при предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов.

5. Для соуса смешать апельсиновый фреш, соевый соус, кетчуп, горчицу, мед и чеснок.

6. Вынуть форму с ребрышками из духовки и смазать соусом.

7. Отправить в духовку еще на 10 минут при температуре 180 градусов.

