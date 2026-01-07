Самые вкусные запеченные ребрышки в духовке: как правильно готовить мясо
Запеченные ребрышки – замечательное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Мясо получится очень сочным и ароматным, если сделать для него соус на основе апельсинового сока и соевого соуса. готовое блюдо подойдет для любого гарнира.
Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 1 кг.
- соль, перец, специи по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- апельсиновый фреш – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- кетчуп – 2 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Ребра тщательно вымыть, обсушить бумажным полотенцем.
2. Удалить пленки и лишний жир.
3. Натереть подготовленные ребрышки солью, перцем и специями.
4. Отправить запекать на час при предварительно разогретой духовке при температуре 160 градусов.
5. Для соуса смешать апельсиновый фреш, соевый соус, кетчуп, горчицу, мед и чеснок.
6. Вынуть форму с ребрышками из духовки и смазать соусом.
7. Отправить в духовку еще на 10 минут при температуре 180 градусов.
