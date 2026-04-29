Запеченные ребрышки в духовке – это простое блюдо, которое всегда получается сочным и ароматным. Его легко приготовить дома без сложных техник. Главный секрет – правильный маринад и достаточное время в духовке. В результате мясо становится мягким, а сверху появляется аппетитная корочка. Рассказываем, как сделать идеальные ребрышки.

Идея приготовления сочных ребрышек в духовке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1,5 кг.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – 1 ст.л.

сушеный чеснок – 2-3 ч.л.

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 3 ст.л.

кетчуп – 2 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Прежде всего подготовьте ребрышки. Промойте их, хорошо обсушите бумажными полотенцами и при необходимости снимите тонкую пленку с внутренней стороны – это поможет мясу стать мягче после запекания.

2. Далее натрите ребра солью, перцем, паприкой и сушеным чесноком, равномерно распределяя специи по всей поверхности. Заверните мясо в фольгу и выложите на противень.

3. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте ребрышки примерно 1,5 часа. За это время они хорошо пропарятся в собственном соку и станут нежными.

4. Пока мясо готовится, сделайте маринад. В небольшой миске смешайте соевый соус, кетчуп, горчицу и мед до однородной консистенции. Такой соус дает баланс сладкого, соленого и слегка острого вкуса.

5. После основного запекания достаньте ребра, осторожно разверните фольгу и щедро смажьте их маринадом. Верните в духовку еще на 25-30 минут, чтобы сверху образовалась румяная, слегка карамелизированная корочка.

6. Готовые запеченные ребрышки подавайте горячими, посыпав кунжутом. Они хорошо сочетаются с овощами или простыми гарнирами и подходят как для ежедневного меню, так и для особых случаев.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: