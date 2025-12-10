Голубцы – блюдо, без которого трудно представить праздничный стол в украинских семьях. Несмотря на большое количество вариаций, любимым всегда остается рецепт с мясом и рисом. Также важно добавить определенные компоненты, которые сделают изделия ароматными и сочными.

Идея приготовления вкусных домашних голубцов на праздники опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

фарш – 800 г (я брала индюшачий)

рис – 100 г

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

томаты в собственном соку или томатная паста

сливки – 100 г

приправы к мясу и к котлетам

соль

чеснок – 5 зубчиков

сметана и зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Из капусты вырезать ножом кочан и поставить вариться на 5-7 минут. Снимать листья по одному. Также капусту можно не варить, а заморозить. После разморозки листья станут мягкими и податливыми.

2. Для зажарки лук нарезать кубиком, морковь натереть.

3. Жарить на растительном масле до золотистости.

4. Половину отобрать, чтобы потом добавить к начинке.

5. К другой половине добавить томаты, чеснок и приправы.

6. Рис проварить 5 минут.

7. к фаршу добавить часть зажарки и полуотваренный рис.

8. Добавить соль, приправы, воду (до 100 мл) и ложку масла. Так фарш будет более сочный. Вымешать.

9. Каждый капустный лист разрезать и вырезать жесткую жилу. Если лист с края еще жесткий –– то можно его немного отбить внешней стороной ножа.

10. Выложить на широкий край листа фарш и свернуть. Заворачивать нужно плотно, но чтобы в самом голубце осталось немного места, потому что начинка еще разбухнет.

11. Далее выложить голубцы на зажарку, сверху тоже зажарку и залить водой, на 2/3. Добавить сливки и запекать 2-2,5 часа при температуре 160-170 градусов. Стоит сначала довести голубцы до кипения, а потом уже класть запекаться, ведь в духовке до кипения они будут доходить достаточно долго.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: