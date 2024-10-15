Борщ – это традиционное украинское первое блюдо, которое подается со сметаной и пампушками с чесноком. Такое сочетание придает блюду совершенство и аутентичность. Поэтому важно иметь на вооружении рецепт не только борща, но и вкусных дополнений к нему.

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Как приготовить пампушки к борщу, точно знает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она представила идеальный рецепт выпечки, которая сделает любой борщ совершенным.

Ингредиенты для теста

Мука – 450-500 г

Молоко – 250 мл

Соль – щепотка

Сахар – 1 ч.л.

Дрожжи сухие – 10 г

Масло растительное – 50 мл

Ингредиенты для заправки

Масло растительное – 100 мл

Зелень – пучок

Соль – ½ ч.л.

Перец

Чеснок – 3-4 зубчика

Способ приготовления

1. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем дрожжи сахар и соль. Перемешиваем.

2. Добавляем теплое молоко и растительное масло, перемешиваем сначала лопаткой, а затем месим руками в течение 5-7 минут.

3. Накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут.

4. Для заправки чеснок пропускаем через пресс.

5. Смешиваем подсолнечное масло, соль, перец и зелень. Тщательно перемешиваем.

6. Формируем пампушки и выкладываем на застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом противень.

7. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

8. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 мин.

9. Достаем, накрываем полотенцем минут на 5, разламываем и поливаем заправкой.

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