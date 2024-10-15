Идеальный рецепт пампушек к борщу: как правильно готовить тесто
Борщ – это традиционное украинское первое блюдо, которое подается со сметаной и пампушками с чесноком. Такое сочетание придает блюду совершенство и аутентичность. Поэтому важно иметь на вооружении рецепт не только борща, но и вкусных дополнений к нему.
Как приготовить пампушки к борщу, точно знает фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она представила идеальный рецепт выпечки, которая сделает любой борщ совершенным.
Ингредиенты для теста
- Мука – 450-500 г
- Молоко – 250 мл
- Соль – щепотка
- Сахар – 1 ч.л.
- Дрожжи сухие – 10 г
- Масло растительное – 50 мл
Ингредиенты для заправки
- Масло растительное – 100 мл
- Зелень – пучок
- Соль – ½ ч.л.
- Перец
- Чеснок – 3-4 зубчика
Способ приготовления
1. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем дрожжи сахар и соль. Перемешиваем.
2. Добавляем теплое молоко и растительное масло, перемешиваем сначала лопаткой, а затем месим руками в течение 5-7 минут.
3. Накрываем полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут.
4. Для заправки чеснок пропускаем через пресс.
5. Смешиваем подсолнечное масло, соль, перец и зелень. Тщательно перемешиваем.
6. Формируем пампушки и выкладываем на застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом противень.
7. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
8. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 мин.
9. Достаем, накрываем полотенцем минут на 5, разламываем и поливаем заправкой.
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