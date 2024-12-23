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Самый полезный и вкусный салат на каждый день: из чего приготовить идеальное блюдо для ужина
Свежие овощи и тунец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что тунец еще идеально сочетается с любым сыром, красным луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с помидорами, сыром и тунцем.
Ингредиенты:
- Помидор – 1 шт.(большой)
- Фелата – 100 г
- Тунец в масле – 100 г
- Лук фиолетовый (красный) – 1 шт.
Для заправки:
- Масло из тунца
- Горчица в зернах с медом
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры, лук, сыр.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом и перемешайте.
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