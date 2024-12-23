Свежие овощи и тунец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что тунец еще идеально сочетается с любым сыром, красным луком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с помидорами, сыром и тунцем.

Ингредиенты:

Помидор – 1 шт.(большой)

Фелата – 100 г

Тунец в масле – 100 г

Лук фиолетовый (красный) – 1 шт.

Для заправки:

Масло из тунца

Горчица в зернах с медом

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры, лук, сыр.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом и перемешайте.

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