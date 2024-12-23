Самый полезный и вкусный салат на каждый день: из чего приготовить идеальное блюдо для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Свежие овощи и тунец – отличное сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что тунец еще идеально сочетается с любым сыром, красным луком.  

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата с помидорами, сыром и тунцем. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Помидор – 1 шт.(большой)
  • Фелата – 100 г
  • Тунец в масле – 100 г
  • Лук фиолетовый (красный) – 1 шт. 

Для заправки:

  • Масло из тунца
  • Горчица в зернах с медом

Способ приготовления: 

1. Порежьте помидоры, лук, сыр.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты для соуса. 

Приготовление блюда

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте тунец, полейте соусом и перемешайте.

Готовый салат

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