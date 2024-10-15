Запеченные яблоки – это подлинный вкус и аромат осени. Такие плоды отлично сочетаются с кисломолочным сыром и медом. Десерт очень питательный и полезный, точно понравится детям.

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Идея приготовления запеченных яблок с сыром опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram. Идеальное дополнение к чаю.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

творог 2% – 70 г

мед – 1 ч.л.

чернослив – 20 г

кисломолочный сыр

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов

2. . У яблок обрезать шляпки.

3. Вырезать середину и нарезать на кусочки.

4. Смешать с творогом, черносливом и медом.

5. Наполнить яблоки и закрыть сверху.

6. Выпекать 25-30 минут.

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