Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

Екатерина Ягович
Моя столовая
1 минута
375
Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

Запеченные яблоки – это подлинный вкус и аромат осени. Такие плоды отлично сочетаются с кисломолочным сыром и медом. Десерт очень питательный и полезный, точно понравится детям.

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Идея приготовления запеченных яблок с сыром опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram. Идеальное дополнение к чаю.

Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.
  • творог 2% – 70 г
  • мед – 1 ч.л.
  • чернослив – 20 г
  • кисломолочный сыр

Способ приготовления:

Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

1. Разогреть духовку до 180 градусов

2. . У яблок обрезать шляпки.

Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

3. Вырезать середину и нарезать на кусочки.

4. Смешать с творогом, черносливом и медом.

Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом

5. Наполнить яблоки и закрыть сверху.

6. Выпекать 25-30 минут.

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