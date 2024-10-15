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Самый полезный осенний десерт для детей: как вкусно запечь яблоки с сыром и медом
Запеченные яблоки – это подлинный вкус и аромат осени. Такие плоды отлично сочетаются с кисломолочным сыром и медом. Десерт очень питательный и полезный, точно понравится детям.
Идея приготовления запеченных яблок с сыром опубликована на странице фудблогера Галины с ником sergeevnagalichka в Instagram. Идеальное дополнение к чаю.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- творог 2% – 70 г
- мед – 1 ч.л.
- чернослив – 20 г
- кисломолочный сыр
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов
2. . У яблок обрезать шляпки.
3. Вырезать середину и нарезать на кусочки.
4. Смешать с творогом, черносливом и медом.
5. Наполнить яблоки и закрыть сверху.
6. Выпекать 25-30 минут.
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