Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
153
Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

Без пикантного соуса дзадзики трудно представить греческую кухню. Он станет идеальным дополнением к разнообразным мясным и рыбным блюдам или обычным овощным оладьям. А самое главное, что все ингредиенты достаточно бюджетные и вы легко их найдете.

Видео дня

Идея приготовления пикантного греческого соуса дзадзики опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram. Вкус получается очень легким и свежим.

Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 шт.
  • греческий йогурт – 250 г
  • укроп – 0,5 пучка
  • мята – листья нескольких веточек (по желанию)
  • лимон – 0,5 шт. (сек)
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • орегано – 1 ч.л.
  • оливковое масло

Способ приготовления:

Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

1. Огурцы натереть, посолить.

Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

2. Через 5-10 минут отжать от влаги – это действие поможет сделать соус густым.

Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

3. Затем добавить к отжатым огурцам все остальные ингредиенты.

Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо

4. Хорошо перемешать.

5. Хранить можно несколько дней в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты