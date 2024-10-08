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Самый популярный греческий соус дзадзики: прекрасно дополнит любое ваше блюдо
Без пикантного соуса дзадзики трудно представить греческую кухню. Он станет идеальным дополнением к разнообразным мясным и рыбным блюдам или обычным овощным оладьям. А самое главное, что все ингредиенты достаточно бюджетные и вы легко их найдете.
Идея приготовления пикантного греческого соуса дзадзики опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram. Вкус получается очень легким и свежим.
Ингредиенты:
- огурцы – 2 шт.
- греческий йогурт – 250 г
- укроп – 0,5 пучка
- мята – листья нескольких веточек (по желанию)
- лимон – 0,5 шт. (сек)
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- орегано – 1 ч.л.
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Огурцы натереть, посолить.
2. Через 5-10 минут отжать от влаги – это действие поможет сделать соус густым.
3. Затем добавить к отжатым огурцам все остальные ингредиенты.
4. Хорошо перемешать.
5. Хранить можно несколько дней в холодильнике.
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