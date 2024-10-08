Без пикантного соуса дзадзики трудно представить греческую кухню. Он станет идеальным дополнением к разнообразным мясным и рыбным блюдам или обычным овощным оладьям. А самое главное, что все ингредиенты достаточно бюджетные и вы легко их найдете.

Видео дня

Идея приготовления пикантного греческого соуса дзадзики опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram. Вкус получается очень легким и свежим.

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

греческий йогурт – 250 г

укроп – 0,5 пучка

мята – листья нескольких веточек (по желанию)

лимон – 0,5 шт. (сек)

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

орегано – 1 ч.л.

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Огурцы натереть, посолить.

2. Через 5-10 минут отжать от влаги – это действие поможет сделать соус густым.

3. Затем добавить к отжатым огурцам все остальные ингредиенты.

4. Хорошо перемешать.

5. Хранить можно несколько дней в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: