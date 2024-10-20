Самый простой, но очень вкусный пирог со сливами: что добавить в тесто, чтобы просто таял во рту
Если у вас появилось желание приготовить что-то по-настоящему осеннее, рекомендуем обратить внимание на рецепт пирога со сливами. Он очень прост в приготовлении и выйдет даже у начинающего.
Им в Instagram поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Она также рассказала, что нужно добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 180 гр
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 150 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
- Мука – 150 гр
- Сливы – 10 шт
Дополнительные ингредиенты
- Сахар – 30 гр
- Сливочное масло – 5 гр
Способ приготовления
1. Мягкое сливочное масло взбиваем до состояния помадки.
2. Добавляем яйца и сахар. Перемешиваем до однородности.
3. Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем.
4. Сливы моем, вынимаем косточки и разрезаем пополам.
5. Форму диаметром 22 см смазываем сливочным маслом и застилаем пергаментом дно.
6. Выливаем ½ часть теста в форму и выкладываем сливы.
7. Заливаем вторую часть теста и снова выкладываем сливы.
8. Присыпаем сахаром и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.
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