Если у вас появилось желание приготовить что-то по-настоящему осеннее, рекомендуем обратить внимание на рецепт пирога со сливами. Он очень прост в приготовлении и выйдет даже у начинающего.

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Им в Instagram поделилась шеф-повар Лиза Глинская. Она также рассказала, что нужно добавить в тесто, чтобы оно просто таяло во рту.

Ингредиенты

Сливочное масло – 180 гр

Яйца – 3 шт

Сахар – 150 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Мука – 150 гр

Сливы – 10 шт

Дополнительные ингредиенты

Сахар – 30 гр

Сливочное масло – 5 гр

Способ приготовления

1. Мягкое сливочное масло взбиваем до состояния помадки.

2. Добавляем яйца и сахар. Перемешиваем до однородности.

3. Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем.

4. Сливы моем, вынимаем косточки и разрезаем пополам.

5. Форму диаметром 22 см смазываем сливочным маслом и застилаем пергаментом дно.

6. Выливаем ½ часть теста в форму и выкладываем сливы.

7. Заливаем вторую часть теста и снова выкладываем сливы.

8. Присыпаем сахаром и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

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