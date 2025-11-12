Самый простой рецепт с цветной капустой: овощ остается полезным: овощ остается полезным

Цветная капуста – это овощ, который часто недооценивают, хотя из нее можно сделать множество вкусных и простых блюд. Один из самых удобных способов приготовления – запекание. Всего несколько ингредиентов, минимум усилий, и вы получите ароматную, нежную и одновременно хрустящую капусту с насыщенным вкусом специй. Такой рецепт подойдет как для легкого ужина, так и в качестве гарнира к любому блюду.

Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице известной украинской журналистки Алины Шаманской (shamankaa) в Instagram.

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 головка
  • оливковое или другое масло – по вкусу
  • соль – по вкусуКопченая паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.
  • молотый чили (или другой перец) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Цветную капусту очистите от листьев, при необходимости промойте и обсушите.

2. Положите ее целой или разберите на соцветия – как вам удобнее.

3. Щедро смажьте капусту маслом, чтобы специи лучше держались и блюдо получилось сочным.

4. Добавьте соль, копченую паприку, чеснок и перец. Если копченой паприки нет, можно использовать обычную – результат все равно будет вкусным.

5. Переложите капусту в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на час.

6. В конце дайте капусте немного подрумяниться сверху – тогда появится аппетитная корочка и насыщенный аромат.

