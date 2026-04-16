Самый простой рецепт яблочной шарлотки: тесто получится очень воздушным
Домашняя шарлотка – это один из самых любимых десертов, который ассоциируется с уютом и простотой. Она готовится из доступных ингредиентов и всегда получается удачно даже у новичков. Главный секрет – хорошо взбитые яйца, которые обеспечивают пышную текстуру теста. Сочетание сочных яблок и нежного бисквита создает идеальный баланс вкуса. Делимся проверенным рецептом, который точно стоит попробовать.
Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 200 г
- масло – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яблоки – 5 шт.
- корица – по вкусу
Для подачи:
- кленовый сироп – по вкусу
- мороженое (пломбир) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы, чтобы тесто было воздушным.
2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешать до однородности.
3. Нарезать яблоки небольшими кусочками, выложить их в форму для выпекания и посыпать корицей.
4. Залить яблоки тестом, равномерно распределяя его по форме.
5. Выпекать при температуре 180°C примерно 50 минут до румяной корочки.
6. Подать шарлотку теплой или охлажденной, дополнив кленовым сиропом и мороженым по желанию.
