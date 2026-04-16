Домашняя шарлотка – это один из самых любимых десертов, который ассоциируется с уютом и простотой. Она готовится из доступных ингредиентов и всегда получается удачно даже у новичков. Главный секрет – хорошо взбитые яйца, которые обеспечивают пышную текстуру теста. Сочетание сочных яблок и нежного бисквита создает идеальный баланс вкуса. Делимся проверенным рецептом, который точно стоит попробовать.

Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

мука – 200 г

масло – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – 5 шт.

корица – по вкусу

Для подачи:

кленовый сироп – по вкусу

мороженое (пломбир) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до пышной светлой массы, чтобы тесто было воздушным.

2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешать до однородности.

3. Нарезать яблоки небольшими кусочками, выложить их в форму для выпекания и посыпать корицей.

4. Залить яблоки тестом, равномерно распределяя его по форме.

5. Выпекать при температуре 180°C примерно 50 минут до румяной корочки.

6. Подать шарлотку теплой или охлажденной, дополнив кленовым сиропом и мороженым по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: