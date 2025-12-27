Самый простой рецепт запеченной скумбрии: что добавить, чтобы рыба получилась сочной
Скумбрия – идеальная рыба для запекания в духовке. Она не нуждается в длительной обработке и особых ингредиентах. Нужно лишь добавить пикантный соус, который сделает мясо очень сочным.
Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков из скумбрии опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус Торчин – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- горчица американская – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.
2. Нарезать порционными кусочками и осторожно удалить косточки.
3. Скрутить каждый кусочек в рулетик.
4. Нанизать на шпажки.
5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.
6. Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.
7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: