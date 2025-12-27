Скумбрия – идеальная рыба для запекания в духовке. Она не нуждается в длительной обработке и особых ингредиентах. Нужно лишь добавить пикантный соус, который сделает мясо очень сочным.

Идея приготовления вкусных запеченных рулетиков из скумбрии опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

соевый соус Торчин – 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

горчица американская – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Подмороженную скумбрию почистить от внутренностей.

2. Нарезать порционными кусочками и осторожно удалить косточки.

3. Скрутить каждый кусочек в рулетик.

4. Нанизать на шпажки.

5. Для маринада смешать соевый соус, мед, горчицу, измельченный чеснок и сок лимона.

6. Выложить рулетики на противень с пергаментом и щедро смазать маринадом.

7. Запекать в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

