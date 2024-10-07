Шоколадный торт – любимый десерт миллионов людей. Далеко не все хозяйки с радостью принимаются за его приготовление, ведь отдают себе отчет, что на это придется потратить много времени и усилий, хотя и знают, что блюдо получится невероятно вкусным.

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Однако теперь приготовление шоколадного торта стало по силам каждому. Клер, автор кулинарного блога My Fussy Eater, представила рецепт этого десерта, состоящий только из трех ингредиентов. Он готовится быстро и поражает своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Мука – 100 гр

Шоколадная паста – 300 гр

Яйца – 2 шт

Способ приготовления

1. В глубокой емкости соединяем муку, шоколадную пасту и три яйца. Тщательно перемешиваем. Можно использовать миксер на небольших скоростях.

2. Неважно какую именно шоколадную пасту использовать, ведь вкус получится вкусным, даже если она не будет содержать орехов.

3. Форму для аэрофритюрницы щедро смазать со всех сторон сливочным маслом, или застелить пергаментной бумагой.

4. Выкладываем торт в форму для запекания и закладываем в аэрофритюрницу.

5. Только затем включаем нагрев до 180 градусов и ставим таймер на 13 минут.

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