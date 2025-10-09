Самый простой универсальный кляр для мяса и рыбы: из чего приготовить

Екатерина Ягович
Любое мясо или рыба в кляре значительно вкуснее. Но такое дополнение нужно еще правильно приготовить. Для этого можно использовать лук – он сделает массу достаточно густой и пикантной.

Идея приготовления универсального кляра для мяса и рыбы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • средний лук – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец

Способ приготовления:

1. Измельчи лук.

2. К измельченному луку добавить яйца, майонез.

3. Перемешать до однородности.

4. Ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть похожей на густую сметану.

5. Приправить солью и перцем.

6. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

