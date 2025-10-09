Любое мясо или рыба в кляре значительно вкуснее. Но такое дополнение нужно еще правильно приготовить. Для этого можно использовать лук – он сделает массу достаточно густой и пикантной.

Видео дня

Идея приготовления универсального кляра для мяса и рыбы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

средний лук – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 3-4 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец

Способ приготовления:

1. Измельчи лук.

2. К измельченному луку добавить яйца, майонез.

3. Перемешать до однородности.

4. Ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть похожей на густую сметану.

5. Приправить солью и перцем.

6. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: