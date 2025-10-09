Видео дня
Самый простой универсальный кляр для мяса и рыбы: из чего приготовить
Любое мясо или рыба в кляре значительно вкуснее. Но такое дополнение нужно еще правильно приготовить. Для этого можно использовать лук – он сделает массу достаточно густой и пикантной.
Идея приготовления универсального кляра для мяса и рыбы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- средний лук – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3-4 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец
Способ приготовления:
1. Измельчи лук.
2. К измельченному луку добавить яйца, майонез.
3. Перемешать до однородности.
4. Ввести муку и хорошо размешать – консистенция должна быть похожей на густую сметану.
5. Приправить солью и перцем.
6. Обвалять мясо, рыбу или печень в кляре и обжарить на среднем огне до золотистой корочки.
