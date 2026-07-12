Шакшука – это простое блюдо, которое можно быстро приготовить из обычных продуктов. Оно прекрасно подходит для завтрака или легкого ужина. Благодаря сочетанию тушеных овощей, ароматных специй и нежных яиц блюдо получается сочным и очень насыщенным по вкусу. Если хочется разнообразить домашнее меню, этот рецепт точно стоит сохранить.

Идея приготовления вкусной домашней шакшуки опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3-4 шт.

болгарский перец – 150 г

лук репчатый – 150 г

чеснок – 2 зубчика

помидоры – 2 шт. (примерно 300 г)

вода или томатный сок – 100 мл.

растительное масло – 15 мл.

свежая зелень – 30 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

зира – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте лук примерно 3-4 минуты до мягкости.

2. Добавьте измельчённый чеснок и нарезанный болгарский перец. Перемешивайте и готовьте ещё 4–5 минут, чтобы овощи стали мягкими.

3. Помидоры нарежьте кубиками или натрите на терке. Добавьте их к овощам, немного раздавите лопаткой, чтобы они быстрее пустили сок.

4. Влейте воду или томатный сок, добавьте соль, черный перец и зиру. Хорошо перемешайте и тушите овощную основу на небольшом огне примерно 5 минут.

5. Сделайте в соусе небольшие углубления и осторожно разбейте в них яйца.

6. Готовьте блюдо на слабом огне 7-10 минут. Если хотите, чтобы желтки остались жидкими, оставьте сковороду без крышки. Для полностью готовых яиц накройте её крышкой.

7. Перед подачей посыпьте шакшуку мелко нарезанной свежей зеленью.

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