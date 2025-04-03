Действительно вкусные котлеты должны быть нежными и сочными. Для того, чтобы у вас получился идеальный результат, нужно правильно подготовить фарш. Всего несколько простых ингредиентов сделают ваше блюдо идеальным.

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Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Особым ингредиентом в таком блюде является натертый картофель.

Ингредиенты:

фарш – 700 г

лук – 2 шт.

картофель – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

приправа к котлетам – 1 ч.л.

сушеные томаты – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль, перец, приправы, натертый лук и картофель.

2. Отлично перемешать и несколько минут отбить.

3. Накрыть пищевой пленкой.

4. Поставить в холодильник на 20–30 минут.

5. Далее отщепить немного фарша и сформировать котлеты. Можно внутрь положить кусочек творога или масла. Так котлеты будут гораздо сочнее.

6. Готовить котлеты в духовке или в аэрогриле при температуре 175 градусов 40 минут.

7. Через 20 минут приготовления, перевернуть на другую сторону.

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