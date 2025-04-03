Самый удачный рецепт сочных котлет: что обязательно нужно добавить в фарш
Действительно вкусные котлеты должны быть нежными и сочными. Для того, чтобы у вас получился идеальный результат, нужно правильно подготовить фарш. Всего несколько простых ингредиентов сделают ваше блюдо идеальным.
Идея приготовления сочных мясных котлет опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Особым ингредиентом в таком блюде является натертый картофель.
Ингредиенты:
- фарш – 700 г
- лук – 2 шт.
- картофель – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- приправа к котлетам – 1 ч.л.
- сушеные томаты – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить соль, перец, приправы, натертый лук и картофель.
2. Отлично перемешать и несколько минут отбить.
3. Накрыть пищевой пленкой.
4. Поставить в холодильник на 20–30 минут.
5. Далее отщепить немного фарша и сформировать котлеты. Можно внутрь положить кусочек творога или масла. Так котлеты будут гораздо сочнее.
6. Готовить котлеты в духовке или в аэрогриле при температуре 175 градусов 40 минут.
7. Через 20 минут приготовления, перевернуть на другую сторону.
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