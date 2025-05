Солянка – очень сытный и наваристый суп с мясом, различными консервированными и свежими овощами. Важно, чтобы ингредиенты дополняли друг друга, были максимально уместными и добавленными в правильный момент.

Секретами приготовления идеальной солянки поделилась фудблогер Виктория с ником cook with me at home в Instagram. Квашеные огурцы нужно добавлять в зажарку, а в качестве мяса будет лучше выбрать салями, а также вареную колбасу, копченую.

Ингредиенты:

вода – 3 л

картофель – 3-6 шт.

масло – 2-3 ст.л.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

квашеные огурцы – 4-5 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

разные виды колбасы (у меня салями, вареная, копченая) – 350-400 г

лавровый листок

специи: соль, перец, любимые м по вкусу

для подачи: маслины, лимон, сметана, зелень

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать маленькими кубиками.

2. Залить водой и поставить на огонь.

3. Тем временем лук мелко нарезать, морковь и огурцы потереть на крупную терку.

4. На сковородке разогреть масло, добавить сначала лук, на среднем огне поджарить его помешивая до размягчения.

5. Добавить морковь, жарить вместе до мягкости моркови.

6. Добавить огурцы, жарить еще 5-7 минут.

7. Добавить томатную пасту, перемешать. Если овощи получаются загустевшие, долить немного горячей воды и несколько минут протушить все вместе, время от времени помешивая.

8. Тем временем картофель закипит, снять пену, скрутить огонь, добавить лавровый лист и зажарку. Пусть покипит 10 минут.

9. Тем временем нарезать колбасы соломкой. Добавить в кастрюлю и варить еще 10 минут. Добавить специи, проварить, помешивая, еще 5 минут.

10. Налить солянку в тарелку, добавить ложку сметаны, несколько маслин, ломтик лимона, зелень.

