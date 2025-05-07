Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
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Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

Солянка – очень сытный и наваристый суп с мясом, различными консервированными и свежими овощами. Важно, чтобы ингредиенты дополняли друг друга, были максимально уместными и добавленными в правильный момент.

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Секретами приготовления идеальной солянки поделилась фудблогер Виктория с ником cook with me at home в Instagram. Квашеные огурцы нужно добавлять в зажарку, а в качестве мяса будет лучше выбрать салями, а также вареную колбасу, копченую.

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

Ингредиенты:

  • вода –  3 л
  • картофель – 3-6 шт.
  • масло – 2-3 ст.л.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • квашеные огурцы – 4-5 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • разные виды колбасы (у меня салями, вареная, копченая) – 350-400 г
  • лавровый листок
  • специи: соль, перец, любимые м по вкусу
  • для подачи: маслины, лимон, сметана, зелень

Способ приготовления:

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

1. Картофель почистить и порезать маленькими кубиками.

2. Залить водой и поставить на огонь.

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

3. Тем временем лук мелко нарезать, морковь и огурцы потереть на крупную терку.

4. На сковородке разогреть масло, добавить сначала лук, на среднем огне поджарить его помешивая до размягчения.

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

5. Добавить морковь, жарить вместе до мягкости моркови.

6. Добавить огурцы, жарить еще 5-7 минут.

7. Добавить томатную пасту, перемешать. Если овощи получаются загустевшие, долить немного горячей воды и несколько минут протушить все вместе, время от времени помешивая.

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

8. Тем временем картофель закипит, снять пену, скрутить огонь, добавить лавровый лист и зажарку. Пусть покипит 10 минут.

9. Тем временем нарезать колбасы соломкой. Добавить в кастрюлю и варить еще 10 минут. Добавить специи, проварить, помешивая, еще 5 минут.

Самый удачный рецепт солянки: какое мясо добавить, чтобы было действительно вкусно

10. Налить солянку в тарелку, добавить ложку сметаны, несколько маслин, ломтик лимона, зелень.

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