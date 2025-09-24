Самый вкусный домашний форшмак с яблоком и маслом: как приготовить популярную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
171
Форшмак – популярная одесская закуска из сельди. В таком блюде достаточно оригинально сочетаются вкусы рыбы и яблока. А особой нежности намазке придаст сливочное масло.

Как приготовить вкусный форшмак из сельди рассказала фудблогерка valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе сельди – 2 шт.
  • яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • вареные яйца – 2 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • сливочное масло – 60 г
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать филе сельди.

2. Переложить в глубокую емкость.

3. Натереть яблоко.

4. Измельчить лук.

5. Натереть вареные яйца.

6. Посолить и поперчить по вкусу.

7. Выжать лимонный сок и добавить мягкое сливочное масло.

8. Все хорошо перемешать и подавать.

