Форшмак – популярная одесская закуска из сельди. В таком блюде достаточно оригинально сочетаются вкусы рыбы и яблока. А особой нежности намазке придаст сливочное масло.

Как приготовить вкусный форшмак из сельди рассказала фудблогерка valeria pytel в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 2 шт.

яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

вареные яйца – 2 шт.

лук – 0,5 шт.

сливочное масло – 60 г

лимонный сок – 1 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать филе сельди.

2. Переложить в глубокую емкость.

3. Натереть яблоко.

4. Измельчить лук.

5. Натереть вареные яйца.

6. Посолить и поперчить по вкусу.

7. Выжать лимонный сок и добавить мягкое сливочное масло.

8. Все хорошо перемешать и подавать.

