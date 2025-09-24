Видео дня
Самый вкусный домашний форшмак с яблоком и маслом: как приготовить популярную закуску
Форшмак – популярная одесская закуска из сельди. В таком блюде достаточно оригинально сочетаются вкусы рыбы и яблока. А особой нежности намазке придаст сливочное масло.
Как приготовить вкусный форшмак из сельди рассказала фудблогерка valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- филе сельди – 2 шт.
- яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- лук – 0,5 шт.
- сливочное масло – 60 г
- лимонный сок – 1 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать филе сельди.
2. Переложить в глубокую емкость.
3. Натереть яблоко.
4. Измельчить лук.
5. Натереть вареные яйца.
6. Посолить и поперчить по вкусу.
7. Выжать лимонный сок и добавить мягкое сливочное масло.
8. Все хорошо перемешать и подавать.
