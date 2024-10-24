Самый вкусный форшмак по-новому: что добавить в полезную закуску для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт форшмака

Форшмак – одна из самых вкусных, легких и полезных закусок, которая к тому же готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте лук, тертое кислое яблоко, специи.

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Вкусный форшмак

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении форшмака с яблоком и вареным яйцом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 300 г филе с/соленой сельди
  • 2 вареных яйца
  • 0,5 луковицы
  • 1 маленькое кислое яблоко
  • 70 г размягченного сливочного масла
  • соль, перец по вкусу
  • 0,5-1 ч. л сока лимона

Способ приготовления:

1. Филе сельди мелко порежьте ножом. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко режем ножом.

Филе сельди

2. Все ингредиенты перекладываем в миску, добавляем лимонный сок, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешиваем.

Приготовление форшмака

Подаем с подсушенным темным хлебом!

Готовый форшмак

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