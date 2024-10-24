Форшмак – одна из самых вкусных, легких и полезных закусок, которая к тому же готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте лук, тертое кислое яблоко, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении форшмака с яблоком и вареным яйцом.

Ингредиенты:

300 г филе с/соленой сельди

2 вареных яйца

0,5 луковицы

1 маленькое кислое яблоко

70 г размягченного сливочного масла

соль, перец по вкусу

0,5-1 ч. л сока лимона

Способ приготовления:

1. Филе сельди мелко порежьте ножом. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко режем ножом.

2. Все ингредиенты перекладываем в миску, добавляем лимонный сок, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешиваем.

Подаем с подсушенным темным хлебом!

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