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Самый вкусный форшмак по-новому: что добавить в полезную закуску для яркого вкуса
Форшмак – одна из самых вкусных, легких и полезных закусок, которая к тому же готовится элементарно. Для яркого вкуса добавьте лук, тертое кислое яблоко, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении форшмака с яблоком и вареным яйцом.
Ингредиенты:
- 300 г филе с/соленой сельди
- 2 вареных яйца
- 0,5 луковицы
- 1 маленькое кислое яблоко
- 70 г размягченного сливочного масла
- соль, перец по вкусу
- 0,5-1 ч. л сока лимона
Способ приготовления:
1. Филе сельди мелко порежьте ножом. Вареные яйца и яблоко натрите на мелкой терке, лук мелко режем ножом.
2. Все ингредиенты перекладываем в миску, добавляем лимонный сок, сливочное масло, соль и перец, хорошо перемешиваем.
Подаем с подсушенным темным хлебом!
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