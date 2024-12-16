Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, основа которого – мясные и копченные изделия. Для яркого вкуса добавьте оливки, маслины, зелень, специи, чеснок, томатную пасту.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной солянки, с ветчиной, маслинами и солеными огурцами.

Ингредиенты:

ребра свиньи – 300 г

картофель – 2-3 шт.

грудинка копченая – 150 г

ветчина – 200 г

лук – 2 шт.

огурцы соленые

кетчуп к шашлыку – 2 ст.л

маслины – 80 г

соль, специи по вкусу

лимон

сметана

Способ приготовления:

1. Свиные ребра зачистите, нарежьте на кусочки и поджарьте на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистой корочки, переложите в кастрюлю, добавьте лук, перец горошком, лавровый лист, залейте водой.

2. Пока они варятся, порежьте ветчину, колбасу, лук и соленые огурцы кубиками. Маслины разрежьте пополам. После этого все мясные продукты переложите в кастрюлю с водой и 20 минут варите на маленьком огне.

3. На сковородку налейте масло и обжарьте лук в течение 3-х минут, добавьте кетчуп и перемешайте, влейте 4 ст. л бульона, убавьте температуру и тушите еще 5 минут, затем вылейте в кастрюлю и добавьте маслины.

4. Подсолите, поперчите, снова вскипятите, закройте крышкой и варите еще 10 минут. Затем выключите и дайте блюду постоять минут 20!

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