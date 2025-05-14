Картофель по-селянски – отличный гарнир на любой случай. Но овощ требует особой технологии приготовления, чтобы была хрустящая корочка и мягкая середина. Для этого стоит воспользоваться следующим рецептом.

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О том, как приготовить идеальную картошку по-селянски, рассказала фудблогер Наталья с ником talli sun в Instagram. Для лучшего вкуса добавьте много чеснока и зелени.

Ингредиенты:

картофель

чеснок

паприка

масло

соль

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помыть.

2. Нарезать ломтиками.

3. Положить картофель в кипящую воду на 5 минут (за это время вода как раз еще раз закипит).

4. Выложить на противень, полить маслом и запекать 20-25 минут при температуре 220 градусов.

5. Горячий картофель посолить.

6. Добавить паприку, чеснок, зелень

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