Видео дня
Самый вкусный крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте свежий огурец, зеленый лук, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г
- кукурузка – 1/2 б
- огурец свежий – 2 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- рис вареный – 100 г
- лук зеленый – несколько стеблей
- соль, перец – по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Отваренные яйца, огурец, крабовые палочки режем произвольно, рис отвариваем и охлаждаем.
3. Все переложите в салатник, добавьте кукурузу, зеленый лук, майонез, соль, перец и перемешайте.
3. Поставьте в холодильник на час и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: