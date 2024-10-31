Самый вкусный крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Самый вкусный крабовый салат: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте свежий огурец, зеленый лук, кукурузу. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 250 г
  • кукурузка – 1/2 б
  • огурец свежий – 2 шт.
  • яйца вареные – 3 шт. 
  • рис вареный – 100 г
  • лук зеленый – несколько стеблей
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Отваренные яйца, огурец, крабовые палочки режем произвольно, рис отвариваем и охлаждаем. 

Ингредиенты для салата

3. Все переложите в салатник, добавьте кукурузу, зеленый лук, майонез, соль, перец и перемешайте.

Приготовление блюда

3. Поставьте в холодильник на час и можно есть!

Готовый салат

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