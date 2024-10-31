Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно готовить хоть каждый день. Для оригинального вкуса добавьте свежий огурец, зеленый лук, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г

кукурузка – 1/2 б

огурец свежий – 2 шт.

яйца вареные – 3 шт.

рис вареный – 100 г

лук зеленый – несколько стеблей

соль, перец – по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Отваренные яйца, огурец, крабовые палочки режем произвольно, рис отвариваем и охлаждаем.

3. Все переложите в салатник, добавьте кукурузу, зеленый лук, майонез, соль, перец и перемешайте.

3. Поставьте в холодильник на час и можно есть!

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