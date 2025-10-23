Самый вкусный майонезный салат с куриными сердечками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Куриные сердечки – очень бюджетный и питательный субпродукт. С ним можно сделать очень вкусный майонезный салат, который идеально подойдет для праздничного стола и на каждый день. Особый вкус придаст маринованный лук.

Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 700 г
  • яйца – 4 шт.
  • сыр – 150-170 г
  • лук синий – 1 шт.
  • зелень (петрушка)
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки сварить до готовности.

2. Почистить и порезать на кусочки.

3. Добавить вареные яйца кубиком и потертый сыр.

4. Далее маринованный лук (порезать лук, залить уксусом + соль, сахар и дать промариноваться час).

5. Посолить, поперчить и заправить майонезом.

6. Перемешать.

