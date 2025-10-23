Видео дня
Самый вкусный майонезный салат с куриными сердечками: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Куриные сердечки – очень бюджетный и питательный субпродукт. С ним можно сделать очень вкусный майонезный салат, который идеально подойдет для праздничного стола и на каждый день. Особый вкус придаст маринованный лук.
Идея приготовления вкусного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сыр – 150-170 г
- лук синий – 1 шт.
- зелень (петрушка)
- соль, перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки сварить до готовности.
2. Почистить и порезать на кусочки.
3. Добавить вареные яйца кубиком и потертый сыр.
4. Далее маринованный лук (порезать лук, залить уксусом + соль, сахар и дать промариноваться час).
5. Посолить, поперчить и заправить майонезом.
6. Перемешать.
