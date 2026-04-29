Наваристый красный борщ – это блюдо, которое готовят в каждой семье. Его ценят за насыщенный вкус и простые ингредиенты. Такой суп хорошо подходит и для обеда, и для семейного ужина. Главное – придерживаться базовых шагов приготовления. В результате получается ароматный и густой борщ, который удается даже новичкам.

Идея приготовления домашнего наваристого борща опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

мясо на кости – 500-700 г

картофель – 3-4 шт.

капуста – 300-400 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

свекла – 1-2 шт.

фасоль консервированная – 200 г

чеснок – 2-3 зубчика

уксус – 1 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала сварите бульон. Для этого выложите мясо в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до готовности.

2. После этого достаньте мясо, отделите от кости, нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.

3. Добавьте нарезанный картофель и варите несколько минут. Параллельно приготовьте зажарку: на сковороде обжарьте измельченный лук, натертую морковь и свеклу.

4. Добавьте томатную пасту, уксус, специи и немного воды, после чего протушите до мягкости овощей.

5. В бульон добавьте нашинкованную капусту, фасоль и готовую зажарку. Варите еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

6. В конце добавьте измельченный чеснок, лавровый лист и зелень. Доведите борщ до кипения, снимите с огня и дайте настояться примерно 20-30 минут.

7. В результате борщ приобретает насыщенный цвет, глубокий вкус и приятный аромат.

8. Такое блюдо хорошо подходит как сразу после приготовления, так и на следующий день.

