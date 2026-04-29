Самый вкусный наваристый красный борщ: классический рецепт, который получится у всех

Екатерина Ягович
Наваристый красный борщ – это блюдо, которое готовят в каждой семье. Его ценят за насыщенный вкус и простые ингредиенты. Такой суп хорошо подходит и для обеда, и для семейного ужина. Главное – придерживаться базовых шагов приготовления. В результате получается ароматный и густой борщ, который удается даже новичкам.

Идея приготовления домашнего наваристого борща опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо на кости – 500-700 г
  • картофель – 3-4 шт.
  • капуста – 300-400 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • свекла – 1-2 шт.
  • фасоль консервированная – 200 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • уксус – 1 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала сварите бульон. Для этого выложите мясо в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до готовности.

2. После этого достаньте мясо, отделите от кости, нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.

3. Добавьте нарезанный картофель и варите несколько минут. Параллельно приготовьте зажарку: на сковороде обжарьте измельченный лук, натертую морковь и свеклу.

4. Добавьте томатную пасту, уксус, специи и немного воды, после чего протушите до мягкости овощей.

5. В бульон добавьте нашинкованную капусту, фасоль и готовую зажарку. Варите еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

6. В конце добавьте измельченный чеснок, лавровый лист и зелень. Доведите борщ до кипения, снимите с огня и дайте настояться примерно 20-30 минут.

7. В результате борщ приобретает насыщенный цвет, глубокий вкус и приятный аромат.

8. Такое блюдо хорошо подходит как сразу после приготовления, так и на следующий день.

