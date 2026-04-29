Самый вкусный наваристый красный борщ: классический рецепт, который получится у всех
Наваристый красный борщ – это блюдо, которое готовят в каждой семье. Его ценят за насыщенный вкус и простые ингредиенты. Такой суп хорошо подходит и для обеда, и для семейного ужина. Главное – придерживаться базовых шагов приготовления. В результате получается ароматный и густой борщ, который удается даже новичкам.
Идея приготовления домашнего наваристого борща опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо на кости – 500-700 г
- картофель – 3-4 шт.
- капуста – 300-400 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- свекла – 1-2 шт.
- фасоль консервированная – 200 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- уксус – 1 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- петрушка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала сварите бульон. Для этого выложите мясо в кастрюлю, залейте водой, посолите и варите до готовности.
2. После этого достаньте мясо, отделите от кости, нарежьте кусочками и верните обратно в бульон.
3. Добавьте нарезанный картофель и варите несколько минут. Параллельно приготовьте зажарку: на сковороде обжарьте измельченный лук, натертую морковь и свеклу.
4. Добавьте томатную пасту, уксус, специи и немного воды, после чего протушите до мягкости овощей.
5. В бульон добавьте нашинкованную капусту, фасоль и готовую зажарку. Варите еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
6. В конце добавьте измельченный чеснок, лавровый лист и зелень. Доведите борщ до кипения, снимите с огня и дайте настояться примерно 20-30 минут.
7. В результате борщ приобретает насыщенный цвет, глубокий вкус и приятный аромат.
8. Такое блюдо хорошо подходит как сразу после приготовления, так и на следующий день.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: